Токаев возложил цветы к мемориальному комплексу Алии Молдагуловой

В Акорде уточнили, что в 2025 году в Казахстане отмечают 100-летие со дня рождения прославленной дочери казахского народа.
Также президент встретился с представителями общественности Актюбинской области.
Алия Молдагулова — храбрая дочь казахского народа. Сегодня я специально приехал по случаю ее 100-летия, чтобы почтить ее память. Выражаю вам всем благодарность. Необходимо широко популяризировать имя Алии как в нашей стране, так и за рубежом. Алия — доблестная дочь казахского народа, наша гордость. Ее светлый образ навсегда останется в нашей памяти.
Далее он подчеркнул, что в нынешнее нестабильное время важно сохранять сплоченность и единство.