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Токаев возложил цветы к мемориальному комплексу Алии Молдагуловой

25 июня 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актобе и первым делом возложил цветы к Мемориальному комплексу Героя Советского Союза Алии Молдагуловой и почтил ее память минутой молчания, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

В Акорде уточнили, что в 2025 году в Казахстане отмечают 100-летие со дня рождения прославленной дочери казахского народа.

Также президент встретился с представителями общественности Актюбинской области.

Алия Молдагулова — храбрая дочь казахского народа. Сегодня я специально приехал по случаю ее 100-летия, чтобы почтить ее память. Выражаю вам всем благодарность. Необходимо широко популяризировать имя Алии как в нашей стране, так и за рубежом. Алия — доблестная дочь казахского народа, наша гордость. Ее светлый образ навсегда останется в нашей памяти.

Касым-Жомарт Токаев

Далее он подчеркнул, что в нынешнее нестабильное время важно сохранять сплоченность и единство.