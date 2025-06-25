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Лукашенко принимает с официальным визитом президента Кубы в Минске

В Минск прибыл президент Кубы на переговоры с Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает с официальным визитом президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Лидер Кубы 25 июня прибыл в Минск. Встреча глав государств и переговоры будут проходить во Дворце Независимости.

При встрече Лукашенко назвал президента Кубы настоящим другом белорусского народа. Еще белорусский лидер выразил уверенность в том, что теплый и союзнический характер межгосударственного диалога Беларуси и Кубы будет сохранен на долгие годы, а новые поколения белорусов и кубинцев поддержат его, наполняя актуальным содержанием.

Также Лукашенко сказал, что у Минска и Гаваны есть все, чтобы продолжить движение вперед.

— Политическая воля, взаимопонимание и полная поддержка на уровне глав государств и, наверное, самое главное — долгий путь сотрудничества, — подчеркнул глава республики.

Еще Александр Лукашенко хочет посетить Мапуту и ждет президента Мозамбика в Минске.

Также белорусский президент обратился к народу Словении, сказав про доверие и понимание.

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