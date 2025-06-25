Лукашенко принимает с официальным визитом президента Кубы в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает с официальным визитом президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Лидер Кубы 25 июня прибыл в Минск. Встреча глав государств и переговоры будут проходить во Дворце Независимости.
При встрече Лукашенко назвал президента Кубы настоящим другом белорусского народа. Еще белорусский лидер выразил уверенность в том, что теплый и союзнический характер межгосударственного диалога Беларуси и Кубы будет сохранен на долгие годы, а новые поколения белорусов и кубинцев поддержат его, наполняя актуальным содержанием.
Также Лукашенко сказал, что у Минска и Гаваны есть все, чтобы продолжить движение вперед.
— Политическая воля, взаимопонимание и полная поддержка на уровне глав государств и, наверное, самое главное — долгий путь сотрудничества, — подчеркнул глава республики.
Еще Александр Лукашенко хочет посетить Мапуту и ждет президента Мозамбика в Минске.
Также белорусский президент обратился к народу Словении, сказав про доверие и понимание.