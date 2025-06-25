Лукашенко принимает с официальным визитом президента Кубы в Минске

При встрече Лукашенко назвал президента Кубы настоящим другом белорусского народа. Еще белорусский лидер выразил уверенность в том, что теплый и союзнический характер межгосударственного диалога Беларуси и Кубы будет сохранен на долгие годы, а новые поколения белорусов и кубинцев поддержат его, наполняя актуальным содержанием.