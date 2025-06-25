Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: «окно» переговоров с Россией может скоро захлопнуться

Госсекретарь США Марко Рубио в среду заявил, что американский президент Дональд Трамп отвергнет просьбы Европы и Киева усилить санкции в отношении России, поскольку США по-прежнему хотят иметь возможность договориться по Украине, пишет Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон утратит способность вести диалог с Москвой, если США введут в отношении России новые санкции, говорится в статье.

По словам Рубио, Трамп сам определит подходящее время и место для принятия новых экономических рестрикций в отношении России. При этом он заверил, что администрация Белого дома работает с Конгрессом, чтобы убедиться, что новые санкции позволят Трампу проявить необходимую гибкость.

Но как только это произойдет, это будет означать, что «окно» для переговоров с Россией почти наверняка будет закрыто, предупредил госсекретарь.

«Если мы сделаем то, чего все от нас хотят, а именно придем и обрушим (на Россию) новые санкции, мы, вероятно, потеряем возможность говорить (с Москвой) о прекращении огня. Кто в этом случае с ними будет разговаривать?» — сказал Рубио.

Как он утверждает, США хотят «усадить Москву за стол переговоров» и они намерены воспользоваться этой возможностью. Однако он отметил, что Вашингтон не согласен с оценкой Москвы касательно того, что Россия «может достичь своих территориальных целей на поле боя».

На июньском саммите G7 в Канаде Трамп заявил, что он не хочет ужесточать санкции в отношении России, поскольку рассчитывает на мирное соглашение по Украине. Как подчеркнул тогда американский президент, антироссийские санкции дорого обходятся Западу: «Мы теряем много миллиардов долларов. Санкции это не так просто: они бьют по обеим сторонам».

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше