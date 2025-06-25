Рубио: «окно» переговоров с Россией может скоро захлопнуться

Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон утратит способность вести диалог с Москвой, если США введут в отношении России новые санкции, говорится в статье.
По словам Рубио, Трамп сам определит подходящее время и место для принятия новых экономических рестрикций в отношении России. При этом он заверил, что администрация Белого дома работает с Конгрессом, чтобы убедиться, что новые санкции позволят Трампу проявить необходимую гибкость.
«Если мы сделаем то, чего все от нас хотят, а именно придем и обрушим (на Россию) новые санкции, мы, вероятно, потеряем возможность говорить (с Москвой) о прекращении огня. Кто в этом случае с ними будет разговаривать?» — сказал Рубио.
Как он утверждает, США хотят «усадить Москву за стол переговоров» и они намерены воспользоваться этой возможностью. Однако он отметил, что Вашингтон не согласен с оценкой Москвы касательно того, что Россия «может достичь своих территориальных целей на поле боя».
На июньском саммите G7 в Канаде Трамп заявил, что он не хочет ужесточать санкции в отношении России, поскольку рассчитывает на мирное соглашение по Украине. Как подчеркнул тогда американский президент, антироссийские санкции дорого обходятся Западу: «Мы теряем много миллиардов долларов. Санкции — это не так просто: они бьют по обеим сторонам».