Рубио: «окно» переговоров с Россией может скоро захлопнуться

«Если мы сделаем то, чего все от нас хотят, а именно придем и обрушим (на Россию) новые санкции, мы, вероятно, потеряем возможность говорить (с Москвой) о прекращении огня. Кто в этом случае с ними будет разговаривать?» — сказал Рубио.