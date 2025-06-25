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Лукашенко заявил о неприемлемости экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь решительно заявляет о неприемлемости экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров c Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Беларусь на себе испытала, что такое незаконные ограничительные меры со стороны отдельных недружественных государств. И решительно заявляет о неприемлемости экономической, торговой, финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами против Острова свободы и наносящей непоправимый ущерб кубинскому народу», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что на протяжении многих десятилетий Куба остается надежным союзником Беларуси в Западном полушарии.

«Наши отношения основаны на взаимном уважении и равноправии, всесторонней поддержке в ключевых для обеих стран вопросах, в том числе в рамках международных организаций», — отметил Президент.

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