Лукашенко заявил о неприемлемости экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США

«Беларусь на себе испытала, что такое незаконные ограничительные меры со стороны отдельных недружественных государств. И решительно заявляет о неприемлемости экономической, торговой, финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами против Острова свободы и наносящей непоправимый ущерб кубинскому народу», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства обратил внимание, что на протяжении многих десятилетий Куба остается надежным союзником Беларуси в Западном полушарии.
«Наши отношения основаны на взаимном уважении и равноправии, всесторонней поддержке в ключевых для обеих стран вопросах, в том числе в рамках международных организаций», — отметил Президент.