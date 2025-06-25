Лукашенко заявил о неприемлемости экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США

«Беларусь на себе испытала, что такое незаконные ограничительные меры со стороны отдельных недружественных государств. И решительно заявляет о неприемлемости экономической, торговой, финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами против Острова свободы и наносящей непоправимый ущерб кубинскому народу», — подчеркнул Александр Лукашенко.