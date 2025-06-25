В МИД Молдавии заявили о нежелательности поездок в Россию

«МИД Молдовы выпустило предупреждение о поездках в Российскую Федерацию в связи с тем, что несколько граждан Молдовы подвергаются преследованиям, запугиваниям или жестокому обращению на территории этой страны», — написали в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.