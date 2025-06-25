Ричмонд
+35°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шавкат Мирзиёев завершил визит в Монголию

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Программа государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Монголию завершилась, сообщает пресс-служба главы РУз.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Первый в истории визит лидера Узбекистана в Монголию ознаменовал новый этап в двусторонних отношениях и открыл широкие возможности для развития узбекско-монгольского многопланового сотрудничества.

говорится в сообщении

Накануне в Улан-Баторе прошли переговоры Шавката Мирзиёева с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в узком и расширенном составах. Стороны рассмотрели перспективные направления практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и промышленной сферах.

По итогам подписали Совместную декларацию об установлении отношений всеобъемлющего партнерства.

Президенты двух стран вместе с супругами приняли участие в совместном концерте мастеров искусств двух стран.

Сегодня лидер Узбекистана с супругой посетили комплекс «Их Тэнгер», где Президенты и первые леди посадили деревья. Также состоялся совместный просмотр традиционных игр «Наадам».

По завершении мероприятий визита Президент Узбекистана отбыл в Ташкент. В аэропорту высоких гостей проводили министр иностранных дел Монголии Батмунх Батцэцэг и другие официальные лица.

говорится в сообщении

Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха 24—25 июня находился в этой стране с государственным визитом.