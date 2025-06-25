Шавкат Мирзиёев завершил визит в Монголию

Накануне в Улан-Баторе прошли переговоры Шавката Мирзиёева с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в узком и расширенном составах. Стороны рассмотрели перспективные направления практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и промышленной сферах.