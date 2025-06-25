Шавкат Мирзиёев завершил визит в Монголию

Первый в истории визит лидера Узбекистана в Монголию ознаменовал новый этап в двусторонних отношениях и открыл широкие возможности для развития узбекско-монгольского многопланового сотрудничества.
Накануне в Улан-Баторе прошли переговоры Шавката Мирзиёева с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в узком и расширенном составах. Стороны рассмотрели перспективные направления практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и промышленной сферах.
По итогам подписали Совместную декларацию об установлении отношений всеобъемлющего партнерства.
Президенты двух стран вместе с супругами приняли участие в совместном концерте мастеров искусств двух стран.
Сегодня лидер Узбекистана с супругой посетили комплекс «Их Тэнгер», где Президенты и первые леди посадили деревья. Также состоялся совместный просмотр традиционных игр «Наадам».
По завершении мероприятий визита Президент Узбекистана отбыл в Ташкент. В аэропорту высоких гостей проводили министр иностранных дел Монголии Батмунх Батцэцэг и другие официальные лица.
Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха