Кроме того, по мнению эксперта, утверждения европейцев о том, что спутники будут работать только вдоль границ России, не являются правдивыми. На самом деле страны Запада намерены сформировать глобальную систему слежения, которая позволит получать информацию со всей российской территории. По мнению Конаныхина, НАТО предоставит Киеву доступ к спутниковой сети, чтобы чужими руками продолжать действовать против РФ. «Они стараются максимально вооружить наших врагов, используя их в качестве своих прокси», — резюмировал Конаныхин.