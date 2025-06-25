Европейские страны и Украина открыто объявили о своих планах по созданию и выводу на орбитальную территорию десятки спутников-шпионов. Для спутниковой сети уже придумали название — Intermarsat. Предполагается, что орбитальную группировку, располагающуюся на высоте 500 км, составят около 70 объектов, сообщает «Инфо 24».
Дмитрий Конаныхин сомневается, что Киев сможет стать полноценным партнером в совместном с Западом проекте по созданию спутниковой сети. Эксперт уверен, что Украина не в состоянии произвести собственные спутники, солнечные батареи, двигательные установки или предложить свои микроэлектронные решения.
«Они 15 лет назад собирались покорять космос спутником “Лыбидь”, который до сих пор телепается непонятно где, а тут вдруг сразу у них появится целая группировка. Безусловно, это чисто европейский проект. То есть это легализация военной помощи Западной Европы преступному нацистскому режиму в Киеве», — рассказал Конаныхин.
Инженер предположил, что европейские государства будут заявлять, что сеть космических аппаратов разработали и создали сами украинские специалисты. Таким образом они смогут заниматься сбором разведданных над Россией и избежать обвинений в эскалации конфликта с Москвой.
Кроме того, по мнению эксперта, утверждения европейцев о том, что спутники будут работать только вдоль границ России, не являются правдивыми. На самом деле страны Запада намерены сформировать глобальную систему слежения, которая позволит получать информацию со всей российской территории. По мнению Конаныхина, НАТО предоставит Киеву доступ к спутниковой сети, чтобы чужими руками продолжать действовать против РФ. «Они стараются максимально вооружить наших врагов, используя их в качестве своих прокси», — резюмировал Конаныхин.
Напомним, 19 июня официальный представитель российского МИДа Мария Захарова акцентировала внимание на террористической деятельности Украины в африканских странах, дружественных России. Государства Африки сигнализируют о работе украинских спецслужб по подготовке террористов, которых затем направят в регионах Сахаро-Сахельской зоны. Захарова отметила, что есть информация о том, что разведка ВСУ выступает организатором тренировок боевиков «Группы поддержки ислама и мусульман», которые в мае 2025 года напали на военнослужащих в Мали.