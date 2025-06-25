Рогозин пригрозил отправить участников КВН на СВО из-за шутки про себя

Дмитрий Рогозин прокомментировал фрагмент с этой шуткой в Telegram. Он заявил, что ему уже известно, к какому военкомату «приписаны эти два юмориста». Кто и на каком основании предоставил ему эти данные, в посте не уточняется. Рогозин считает, что КВН превратился в «унылое говно». Он пообещал отправить молодых людей на СВО и выдать им «настоящие кэвээны» — дроны «Князь Вандал Новгородский».