Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 25 июня: главное

Россия завершает выполнение договоренностей, которые были достигнуты в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле.
В настоящий момент завершается выполнение тех договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда, и после этого уже наступит черед определиться с датами продолжения.
Обмен мнениями по проектам меморандумов между Россией и Украиной сейчас не идет.
Москва внимательно следит за ситуацией вокруг конфликта на Ближнем Востоке и поддерживает контакты с Тегераном.
Бездействие Международного агентства по атомной энергии во время американской атаки по иранским ядерным объектам серьезно повлияло на его собственную репутацию.
Решение Ирана порвать с МАГАТЭ понятно в контексте ударов США.
Безусловно, подобное решение является прямым следствием того неспровоцированного нападения на Иран, которое произошло, прямым следствием ударов по ядерным объектам, достаточно беспрецедентным.
Пока сложно оценить, насколько пострадали ядерные объекты Ирана.
Россия надеется, что между Ереваном и Баку не произойдет новой эскалации.
Страны очень близки к завершению работы над договором, и мы надеемся, что эта работа будет финализирована. Этот договор очень необходим для стабильности и атмосферы безопасности в регионе.
Россия при необходимости готова способствовать подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
Москва заинтересована в том, чтобы в Ереване сохранялась законность, чтобы Армения была процветающей страной, дружественной РФ.
Заявление Пашиняна о предотвращении попытки госпереворота в Армении — это внутреннее дело Еревана.
Россия находится в контакте с Арменией, в том числе и по ситуации с арестом предпринимателя Карапетяна.
Россия примет участие саммите БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро
Россия в любом случае примет участие в работе этого саммита. Это один из важнейших приоритетов для нас — развитие БРИКС и наше участие в этом объединении.
25 июня Владимир Путин проведет совещание по теме создания культурно образовательных и музейных комплексов в России.