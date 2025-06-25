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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 25 июня: главное

Пресс-секретарь российского президента пообщался с журналистами на традиционном брифинге. Редакция Новостей Mail публикует основные ответы представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Россия завершает выполнение договоренностей, которые были достигнуты в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле.

В настоящий момент завершается выполнение тех договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда, и после этого уже наступит черед определиться с датами продолжения.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Обмен мнениями по проектам меморандумов между Россией и Украиной сейчас не идет.

Москва внимательно следит за ситуацией вокруг конфликта на Ближнем Востоке и поддерживает контакты с Тегераном.

Бездействие Международного агентства по атомной энергии во время американской атаки по иранским ядерным объектам серьезно повлияло на его собственную репутацию.

Решение Ирана порвать с МАГАТЭ понятно в контексте ударов США.

Безусловно, подобное решение является прямым следствием того неспровоцированного нападения на Иран, которое произошло, прямым следствием ударов по ядерным объектам, достаточно беспрецедентным.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Пока сложно оценить, насколько пострадали ядерные объекты Ирана.

Россия надеется, что между Ереваном и Баку не произойдет новой эскалации.

Страны очень близки к завершению работы над договором, и мы надеемся, что эта работа будет финализирована. Этот договор очень необходим для стабильности и атмосферы безопасности в регионе.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Россия при необходимости готова способствовать подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Москва заинтересована в том, чтобы в Ереване сохранялась законность, чтобы Армения была процветающей страной, дружественной РФ.

Заявление Пашиняна о предотвращении попытки госпереворота в Армении — это внутреннее дело Еревана.

Россия находится в контакте с Арменией, в том числе и по ситуации с арестом предпринимателя Карапетяна.

Россия примет участие саммите БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро 6—7 июля.

Россия в любом случае примет участие в работе этого саммита. Это один из важнейших приоритетов для нас — развитие БРИКС и наше участие в этом объединении.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

25 июня Владимир Путин проведет совещание по теме создания культурно образовательных и музейных комплексов в России.

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