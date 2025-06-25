Euractiv: Словакия потребовала 20 млрд евро за одобрение новых антироссийских санкций

Согласно статье, министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар выразил готовность поддержать предложенный ЕС 18-й пакет санкций против России всего через несколько часов после того, как его венгерский коллега Петер Сийярто заявил, что и Венгрия, и Словакия выступают против него.
Как пояснил в понедельник вечером Бланар, правительство Словакии оценивает каждый пакет санкций исходя из того, может ли он нанести ущерб национальной экономике.
Переговоры все еще продолжаются. Но исходя из того, что обсуждалось до сих пор, ясно, что 18-й пакет мер не окажет негативного влияния на экономику Словакии, и мы готовы его поддержать.
Однако он добавил, что Словакия запросит «гарантии» и поддержку для смягчения последствий отключения от российских энергоресурсов.
Существуют также арбитражные риски, которые повлияют на Словакию и могут составить до 20 млрд евро. Именно поэтому мы требуем гарантий того, как будут устранены эти негативные последствия.
Как отмечает Euractiv, Словакия никогда не накладывала вето на какие-либо санкции против России и не блокировала их, несмотря на неоднократные угрозы сделать это. Вопреки зачастую воинственной риторике словацких чиновников, страна «на практике никогда не была мятежной».