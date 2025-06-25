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Euractiv: Словакия потребовала 20 млрд евро за одобрение новых антироссийских санкций

Словакия дала понять, что поддержит новые санкции в отношении России, но только в том случае, если Брюссель предоставит ей гарантии энергетической безопасности и 20 млрд евро на покрытие потенциальных арбитражных рисков, сообщает Euractiv.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: ТАСС
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар выразил готовность поддержать предложенный ЕС 18-й пакет санкций против России всего через несколько часов после того, как его венгерский коллега Петер Сийярто заявил, что и Венгрия, и Словакия выступают против него.

Как пояснил в понедельник вечером Бланар, правительство Словакии оценивает каждый пакет санкций исходя из того, может ли он нанести ущерб национальной экономике.

Переговоры все еще продолжаются. Но исходя из того, что обсуждалось до сих пор, ясно, что 18-й пакет мер не окажет негативного влияния на экономику Словакии, и мы готовы его поддержать.

Юрай Бланар
министр иностранных дел Словакии

Однако он добавил, что Словакия запросит «гарантии» и поддержку для смягчения последствий отключения от российских энергоресурсов.

Существуют также арбитражные риски, которые повлияют на Словакию и могут составить до 20 млрд евро. Именно поэтому мы требуем гарантий того, как будут устранены эти негативные последствия.

Юрай Бланар
министр иностранных дел Словакии

Как отмечает Euractiv, Словакия никогда не накладывала вето на какие-либо санкции против России и не блокировала их, несмотря на неоднократные угрозы сделать это. Вопреки зачастую воинственной риторике словацких чиновников, страна «на практике никогда не была мятежной».