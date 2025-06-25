Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавские шпионы задержаны в России: Их готовили для проведения тайных операций — каких именно, не уточняется

Подозреваемым грозит до восьми лет тюрьмы [видео]

Источник: Комсомольская правда

ФСБ задержала двух граждан Молдовы, которые прибыли в Москву для выполнения заданий от спецслужб республики.

Они были завербованы одним из руководителей Главного управления внешней разведки СИБ Молдавии Александром Сырбу.

За переброску двоих агентов в Россию отвечал офицер Главного управления внешней разведки СИБ Адриан Попеску. Какая именно задача была у подозреваемых — не уточняется.

Известно, что обвиняемые устанавливали в РФ и развивали контакты с активистами политических движений и общественных организаций, представляющих интерес для молдавской разведки.

СК завёл уголовные дела по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

Подозреваемым грозит до восьми лет тюрьмы.

Позже ФСБ опубликовала видео с признательными показаниями арестованных агентов молдавских спецслужб.

Говорят, что СИБ и центр «Патриот» уже опровергли сообщения о задержании в России «агентов молдавской разведки»:

«Это фейк. У Молдовы нет разведки, а значит, нет и агентов разведки» — иронизирует Дмитрий Чубашенко, политический обозреватель.

Слева — Сырбу, справа — Попеску. Фото: соцсети.