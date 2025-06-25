Молдавские шпионы задержаны в России: Их готовили для проведения тайных операций — каких именно, не уточняется

ФСБ задержала двух граждан Молдовы, которые прибыли в Москву для выполнения заданий от спецслужб республики.
Они были завербованы одним из руководителей Главного управления внешней разведки СИБ Молдавии Александром Сырбу.
За переброску двоих агентов в Россию отвечал офицер Главного управления внешней разведки СИБ Адриан Попеску. Какая именно задача была у подозреваемых — не уточняется.
Известно, что обвиняемые устанавливали в РФ и развивали контакты с активистами политических движений и общественных организаций, представляющих интерес для молдавской разведки.
СК завёл уголовные дела по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».
Подозреваемым грозит до восьми лет тюрьмы.
Позже ФСБ опубликовала видео с признательными показаниями арестованных агентов молдавских спецслужб.
Говорят, что СИБ и центр «Патриот» уже опровергли сообщения о задержании в России «агентов молдавской разведки»:
«Это фейк. У Молдовы нет разведки, а значит, нет и агентов разведки» — иронизирует Дмитрий Чубашенко, политический обозреватель.
Слева — Сырбу, справа — Попеску. Фото: соцсети.