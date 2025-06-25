Медведев обосновал опасность вступления Украины в ЕС перерождением блока

«Еще лет 15−20 назад у нас никто особо не возражал против планов Киева вступить в Евросоюз.. Казалось, какую фундаментальную угрозу могло нести нашей стране такое экономическое сотрудничество Киева? Тем более что шансов вступить в ЕС у него было почти ноль», — написал Медведев.