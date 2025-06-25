Медведев обосновал опасность вступления Украины в ЕС перерождением блока

Он призвал пересмотреть подходы к этому вопросу.
Он уточнил, что главной опасностью Москва рассматривала вступление Украины в НАТО, поскольку это является прямой угрозой безопасности России.
«Но сегодня прежнего Евросоюза, который когда-то создавался на основе Европейского объединения угля и стали, по сути, больше нет», — продолжил Медведев.
ЕС, по его словам, превратился в «яро русофобскую» организацию, которая «мечтает о реванше, направленном против России».
«Медленно, но верно Евросоюз превращается в самодостаточный военный блок, который должен постепенно начать конкуренцию с НАТО, особенно в период трампизма», — отметил Медведев.
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