Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев обосновал опасность вступления Украины в ЕС перерождением блока

Евросоюз в современных реалиях превращается не просто в экономический и политический, но также и направленный против России военный союз, поэтому вступление в него Украины представляет опасность, написал в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

Он призвал пересмотреть подходы к этому вопросу.

«Еще лет 15−20 назад у нас никто особо не возражал против планов Киева вступить в Евросоюз.. Казалось, какую фундаментальную угрозу могло нести нашей стране такое экономическое сотрудничество Киева? Тем более что шансов вступить в ЕС у него было почти ноль», — написал Медведев.

Он уточнил, что главной опасностью Москва рассматривала вступление Украины в НАТО, поскольку это является прямой угрозой безопасности России.

«Но сегодня прежнего Евросоюза, который когда-то создавался на основе Европейского объединения угля и стали, по сути, больше нет», — продолжил Медведев.

ЕС, по его словам, превратился в «яро русофобскую» организацию, которая «мечтает о реванше, направленном против России».

«Медленно, но верно Евросоюз превращается в самодостаточный военный блок, который должен постепенно начать конкуренцию с НАТО, особенно в период трампизма», — отметил Медведев.

Материал дополняется

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше