WSJ: «Сила Сибири — 2» получила шанс на перезапуск из-за войны Израиля и Ирана

Для поставок газа в Китай в России уже действует магистральный газопровод «Сила Сибири», его запустили в декабре 2019 года. Он проходит по маршруту от Якутии до Амурской области с выходом на китайскую границу у Благовещенска. Общая протяженность трубы — около 2 200 км. Газ по этому маршруту поставляется в рамках долгосрочного контракта между «Газпромом» и китайской корпорацией CNPC сроком на 30 лет. Проектная мощность газопровода — 38 млрд кубометров газа в год.