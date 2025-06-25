Новый командующий ВС США в Европе Гринкевич допустил победу Украины в конфликте

Несомненно, подобная тональность выступления Гринкевича воодушевит политический класс в Киеве. Но, как и всегда, американский генерал свое мнение о возможной победе Украины не детализировал, то есть каким образом Киев может победить и как может выглядеть поддержка США — то есть сколько необходимо Вашингтону выделить ассигнований, вооружения и военной техники, боеприпасов и других материальных средств.