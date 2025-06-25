Новый командующий ВС США в Европе Гринкевич допустил победу Украины в конфликте

Только что получивший должность Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе и пост главы Европейского командования Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич допустил победу Украины над Россией. Как стоит относиться к словам американского военачальника, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
О возможной победе Киева американский военачальник Алексус Гринкевич сообщил во время слушаний в сенате США, отвечая на вопрос сенатора Томми Табервилла о перспективах вооруженного противоборства между Москвой и Киевом.
«Я считаю, что Украина может победить», — заявил Гринкевич.
Он отметил, что украинцы проделали невероятную работу по защите своей страны, заставляя Россию добиваться лишь незначительных успехов огромной ценой. И США, по его словам, должны продолжать помогать Украине.
Несомненно, подобная тональность выступления Гринкевича воодушевит политический класс в Киеве. Но, как и всегда, американский генерал свое мнение о возможной победе Украины не детализировал, то есть каким образом Киев может победить и как может выглядеть поддержка США — то есть сколько необходимо Вашингтону выделить ассигнований, вооружения и военной техники, боеприпасов и других материальных средств.
Не сказал генерал и о том, как он себе представляет военную победу над ядерной державой. И, естественно, при этом не напомнил сенаторам, что по количеству тактических ядерных боеприпасов Россия на первом месте в мире.
Кроме того, открытым остается вопрос — стоит ли в принципе генералу, находящемуся на действительной военной службе и занимающему такой высокий пост, озвучивать прогнозы не столько военного, сколько политического плана. И не выходит ли это выступление за рамки его обязанностей.
Генерал не забыл и про Россию.
К слову говоря, Гринкевич говорил в сенате не только об Украине. Он, в частности, отметил, что российский флот по-прежнему доминирует в Черном и Каспийском морях. Он также подчеркнул, что Россия активно инвестирует в современные технологии подводной войны, в том числе в средства поражения инфраструктуры.
Упомянул Гринкевич и о необходимости пересмотра Североатлантическим альянсом своей ядерной доктрины. По его мнению, «недавние модификации ядерной доктрины России наводят на мысль о потенциальном понижении порога применения ядерного оружия. Эти изменения в совокупности с широкой схемой развития ядерной сферы, а также риторикой со стороны России дают основания на переоценку нашей собственной позиции».
Кроме того, генерал считает, что США и их союзники по НАТО должны значительно расширить производство боеприпасов.
Также Гринкевич обратил внимание на угрозу боевого применения беспилотных летательных аппаратов против стран Европы и альянса в целом, назвав ее новой для НАТО. Он подчеркнул, что успешные атаки беспилотников на военные объекты — как в Иране, так и в ходе конфликта на Украине — иллюстрируют необходимость срочных инвестиций в развитие как средств противодействия БПЛА, так и собственных наступательных технологий.
«Это острая угроза, и наши инвестиции в технологии противодействия дронам, равно как и в развитие собственных подобных систем, требуют самого пристального внимания», — подчеркнул генерал.
Гринкевич даже сказал несколько слов о хуситах, считая, что пока они останутся проблемой для США. Таким образом, без всякого преувеличения, американский военачальник выступил в сенату с развернутым выступлением программного характера.
Но, похоже, самая его неубедительная часть заявлений генерала касается украинского вопроса. ~В своем мнение о возможной победе Украины Гринкевич, похоже, одинок даже среди представителей западного экспертного сообщества. ~
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),