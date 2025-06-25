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Лукашенко высказался о неприемлемости блокады, введенной США против Кубы

Лукашенко заявил о неприемлемости экономической и торговой блокады Кубы со стороны США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня, в среду, по итогам переговоров c президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, высказался о неприемлемости блокады, введенной США против Кубы, пишет БелТА.

Глава государства заявил: Беларусь на себе испытала, что такое незаконные ограничительные меры со стороны отдельных недружественных стран.

— И решительно заявляет о неприемлемости экономической, торговой, финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами против Острова свободы и наносящей непоправимый ущерб кубинскому народу, — акцентировал внимание президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу Словении, сказав про доверие и понимание.

Тем временем Минтруда сказало, на сколько дней освободят от работы для проверки здоровья.

А еще Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 12 июля.

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