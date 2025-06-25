Лукашенко высказался о неприемлемости блокады, введенной США против Кубы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня, в среду, по итогам переговоров c президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, высказался о неприемлемости блокады, введенной США против Кубы, пишет БелТА.
Глава государства заявил: Беларусь на себе испытала, что такое незаконные ограничительные меры со стороны отдельных недружественных стран.
— И решительно заявляет о неприемлемости экономической, торговой, финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами против Острова свободы и наносящей непоправимый ущерб кубинскому народу, — акцентировал внимание президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу Словении, сказав про доверие и понимание.
Тем временем Минтруда сказало, на сколько дней освободят от работы для проверки здоровья.
А еще Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 12 июля.