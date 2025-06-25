Лавров заявил, что РФ предпочитает решать вопрос на Украине дипломатией

«Только исчерпав все мирные политические средства регулирования украинского кризиса, мы были вынуждены принять военные и военно-технические меры по обеспечению безопасности нашего государства, защиты наших граждан и их соотечественников, чьи права последовательно истреблялись режимом, который пришел к власти в Киеве в результате антиконституционного госпереворота в 2014 году. Тем не менее, мы и сегодня отдаем предпочтение методам дипломатии», — сказал Сергей Лавров на выступлении перед сотрудниками МИД Туркменистана.