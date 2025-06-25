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Лавров предупредил о тикающих часах Судного дня

Разговоры о третьей мировой в мире стали «будничными», и такие разговоры зарождаются в Европе, заявил Лавров. По его словам, есть и позитивные тенденции, которые связаны с заявлениями в администрации Трампа.

Источник: Reuters

Часы Судного дня тикают, и «их стрелка все ближе к полуночи». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с сотрудниками МИДа и студентами Института международных отношений МИД Туркменистана, передает корреспондент РБК.

«Будничными стали разговоры о третьей мировой. Особенно печально, когда такие реваншистские разговоры зарождаются в Европе», — заявил он.

С другой стороны, есть и «позитивные тенденции». По его словам, это связано с реализмом и здравым смыслом, о котором заявляют в администрации Дональда Трампа при «декларированном признании интересов других стран». «Это принципиально отличает Трампа от Байдена, который был поглощен своими неолиберальными гегемонистскими планами», — добавил Лавров.

В 2025 году стрелки часов Судного дня перевели на отметку 89 секунд до «ядерной полуночи», говорилось в оценке издания «Бюллетень ученых-атомщиков». Это ближе, чем когда-либо. Ранее, в 2024 году, стрелку часов не передвигали.

Изменение позиции стрелки ученые объясняли тем, что «человечество стало еще ближе к катастрофе», а «национальные лидеры и общества не сделали ничего для того, чтобы это изменить».

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