Лавров предупредил о тикающих часах Судного дня

С другой стороны, есть и «позитивные тенденции». По его словам, это связано с реализмом и здравым смыслом, о котором заявляют в администрации Дональда Трампа при «декларированном признании интересов других стран». «Это принципиально отличает Трампа от Байдена, который был поглощен своими неолиберальными гегемонистскими планами», — добавил Лавров.