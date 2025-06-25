Александр Гусев оценил ход реставрации Дома Гарденина

В рамках встречи также была рассмотрена концепция будущей экспозиции музея, посвящённого Петровской эпохе, который будет расположен в отреставрированном Доме Гарденина. Планируется, что музей будет состоять из 11 залов, три из них которых разместятся в цокольном этаже. Также предусмотрена организация интерактивных пространств, представляющих собой реконструкции лесопильного и суконного производств, а также кузнечного дела, с применением новейших технологий и мультимедиа.