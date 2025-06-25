Александр Гусев оценил ход реставрации Дома Гарденина

Губернатор Воронежской области Александр Гусев лично проконтролировал этапы восстановления Дома Гарденина, признанного объектом культурного наследия федерального значения. В настоящее время реставрационные работы идут полным ходом, а их окончание намечено на осень.
Во время визита глава региона ознакомился с состоянием помещений, расположенных на первом этаже. Так, на текущий момент выполнено 90% работ, связанных с укладкой напольных балок, завершена кладка дымовых труб и практически всех оконных проёмов. Помимо этого, на чердаке полностью закончены работы по возведению кирпичной кладки и начат процесс создания новой кровельной системы.
В ходе встречи представители подрядной организации доложили о подготовке новой сметы, включающей технологические и проектные изменения, а также о подписании договора с Главгосэкспертизой. Её заключение назначено на начало июля. Работы будут включать укрепление стен посредством инъектирования, повышение качества внутренней отделки для соответствия музейным требованиям, корректировку инженерных сетей и модификацию конструкции подпорной стены.
Глава региона акцентировал внимание на важности своевременного завершения проекта и предупредил подрядчика о серьёзных последствиях в случае несоблюдения сроков.
В рамках встречи также была рассмотрена концепция будущей экспозиции музея, посвящённого Петровской эпохе, который будет расположен в отреставрированном Доме Гарденина. Планируется, что музей будет состоять из 11 залов, три из них которых разместятся в цокольном этаже. Также предусмотрена организация интерактивных пространств, представляющих собой реконструкции лесопильного и суконного производств, а также кузнечного дела, с применением новейших технологий и мультимедиа.
Александр Гусев также указал на необходимость благоустройства прилегающих территорий, находящихся в частной собственности. Для обсуждения этого вопроса он поручил организовать отдельную встречу.