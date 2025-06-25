Касым-Жомарт Токаев открыл XI международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын»

В 2025 году масштабное мероприятие, объединившее около 800 участников из Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана, проходит в Актюбинской области.
Сбор посвящен двум знаменательным датам: 80-летию Великой Победы и 100-летию Алии Молдагуловой.
В своей речи Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль военно-патриотического сбора в деле укрепления духа молодого поколения.
Наш народ внес неоценимый вклад в Победу, отстаивая идеалы свободы и справедливости. На фронт были призваны 1 миллион 200 тысяч наших соотечественников, около половины из которых погибли. Дни и ночи казахстанцы трудились на полях, заводах и фабриках, снабжая армию продовольствием, вооружением и боеприпасами. Мы всегда будем бережно хранить память о мужестве и стойкости наших доблестных воинов и тружеников тыла, преодолевших неимоверные испытания во имя мира и спокойствия на Земле.
По словам президента, в нынешнее нестабильное время важно сохранять приверженность исторической правде и помнить уроки той страшной войны.
По мнению Главы государства, служба в армии — это высокая честь. Казахстан придает особое значение военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
В рамках сбора юные участники продемонстрируют свои способности в интеллектуальной игре «Айбын дарыны», технологическом конкурсе Smart Sarbaz и творческом состязании «Айбын жұлдызы». Программа также включает стрельбу из пневматической винтовки, разборку и сборку автомата Калашникова.
Помимо этого, участников ждут спортивные соревнования, военно-тактическая игра «Күшіміз бірлікте», традиционный вечер у костра с исполнением патриотических песен.