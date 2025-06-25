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Касым-Жомарт Токаев открыл XI международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын»

АЛМАТЫ, 25 июн — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии XI международного военно-патриотического сбора молодежи «Айбын» в Актюбинской области.

Источник: Акорда

В 2025 году масштабное мероприятие, объединившее около 800 участников из Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана, проходит в Актюбинской области.

Сбор посвящен двум знаменательным датам: 80-летию Великой Победы и 100-летию Алии Молдагуловой.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль военно-патриотического сбора в деле укрепления духа молодого поколения.

Наш народ внес неоценимый вклад в Победу, отстаивая идеалы свободы и справедливости. На фронт были призваны 1 миллион 200 тысяч наших соотечественников, около половины из которых погибли. Дни и ночи казахстанцы трудились на полях, заводах и фабриках, снабжая армию продовольствием, вооружением и боеприпасами. Мы всегда будем бережно хранить память о мужестве и стойкости наших доблестных воинов и тружеников тыла, преодолевших неимоверные испытания во имя мира и спокойствия на Земле.

сказал он

По словам президента, в нынешнее нестабильное время важно сохранять приверженность исторической правде и помнить уроки той страшной войны.

По мнению Главы государства, служба в армии — это высокая честь. Казахстан придает особое значение военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

В рамках сбора юные участники продемонстрируют свои способности в интеллектуальной игре «Айбын дарыны», технологическом конкурсе Smart Sarbaz и творческом состязании «Айбын жұлдызы». Программа также включает стрельбу из пневматической винтовки, разборку и сборку автомата Калашникова.

Помимо этого, участников ждут спортивные соревнования, военно-тактическая игра «Күшіміз бірлікте», традиционный вечер у костра с исполнением патриотических песен.