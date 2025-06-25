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У оппозиции в Законодательной палате Олий Мажлиса появится больше прав

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. На восьмом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса парламентарии одобрили Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на расширение гарантированных прав оппозиции в парламенте». Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.

Источник: Законодательная палата Олий Мажлиса

Он разработан в целях обеспечения свободы слова, дальнейшего усиления роли политических партий в обществе.

Согласно закону, соответствующие изменения и дополнения вносятся в пять законов, касающихся деятельности Законодательной палаты Олий Мажлиса и политических партий.

В соответствии с законом фракции политической партии, объявившей себя оппозиционной в парламенте, предоставляется дополнительное право вносить альтернативный вариант законопроекта или его составных частей по тому же вопросу до рассмотрения законопроекта во втором чтении.

говорится в сообщении

Также предусмотрено, что представители данной фракции будут занимать должности одного председателя и двух заместителей председателя комитета Законодательной палаты, а также ежеквартально вносить вопрос в рамках правительственного часа и парламентский запрос.

По мнению сенаторов, реализация данного закона послужит повышению эффективности законотворчества и парламентского контроля, расширению гарантированных прав оппозиции в Законодательной палате Олий Мажлиса.