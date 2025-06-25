У оппозиции в Законодательной палате Олий Мажлиса появится больше прав

Он разработан в целях обеспечения свободы слова, дальнейшего усиления роли политических партий в обществе.
Согласно закону, соответствующие изменения и дополнения вносятся в пять законов, касающихся деятельности Законодательной палаты Олий Мажлиса и политических партий.
В соответствии с законом фракции политической партии, объявившей себя оппозиционной в парламенте, предоставляется дополнительное право вносить альтернативный вариант законопроекта или его составных частей по тому же вопросу до рассмотрения законопроекта во втором чтении.
Также предусмотрено, что представители данной фракции будут занимать должности одного председателя и двух заместителей председателя комитета Законодательной палаты, а также ежеквартально вносить вопрос в рамках правительственного часа и парламентский запрос.
По мнению сенаторов, реализация данного закона послужит повышению эффективности законотворчества и парламентского контроля, расширению гарантированных прав оппозиции в Законодательной палате Олий Мажлиса.