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СМИ: США разрешили Израилю ответить Ирану в случае нарушения перемирия

Администрация Дональда Трампа дала понять Израилю, что он сможет самостоятельно выбрать форму ответа, если Иран нарушит условия перемирия. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«В рамках соглашения (…) власти США довели до Израиля “молчаливое понимание” того, что у израильской стороны будет свобода действий по ответу на нарушение перемирия с иранской стороны», — цитирует «Интерфакс» американское издание.

Ночью 24 июня Дональд Трамп объявил о начале действия режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Затем факт заключения перемирия подтвердили обе стороны конфликта. Однако вскоре после этого Израиль заявил о ракетном обстреле со стороны Ирана. Иранские военные опровергли эти обвинения, настаивая на соблюдении договоренностей.

В ответ на произошедшее Трамп раскритиковал обе стороны конфликта, призвав Израиль воздержаться от бомбардировок Ирана в качестве ответных мер. Затем он провел переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, убеждая его соблюдать ранее достигнутое перемирие с Ираном. В итоге Армия обороны Израиля ограничилась точечным ударом, поразив лишь радарную установку вблизи Тегерана.

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