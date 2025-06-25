СМИ: США разрешили Израилю ответить Ирану в случае нарушения перемирия

«В рамках соглашения (…) власти США довели до Израиля “молчаливое понимание” того, что у израильской стороны будет свобода действий по ответу на нарушение перемирия с иранской стороны», — цитирует «Интерфакс» американское издание.
Ночью 24 июня Дональд Трамп объявил о начале действия режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Затем факт заключения перемирия подтвердили обе стороны конфликта. Однако вскоре после этого Израиль заявил о ракетном обстреле со стороны Ирана. Иранские военные опровергли эти обвинения, настаивая на соблюдении договоренностей.
В ответ на произошедшее Трамп раскритиковал обе стороны конфликта, призвав Израиль воздержаться от бомбардировок Ирана в качестве ответных мер. Затем он провел переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, убеждая его соблюдать ранее достигнутое перемирие с Ираном. В итоге Армия обороны Израиля ограничилась точечным ударом, поразив лишь радарную установку вблизи Тегерана.