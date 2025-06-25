СМИ: США разрешили Израилю ответить Ирану в случае нарушения перемирия

Ночью 24 июня Дональд Трамп объявил о начале действия режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Затем факт заключения перемирия подтвердили обе стороны конфликта. Однако вскоре после этого Израиль заявил о ракетном обстреле со стороны Ирана. Иранские военные опровергли эти обвинения, настаивая на соблюдении договоренностей.