СМИ: США не смогли уничтожить ядерную программу Ирана

Президент США Дональд Трамп после завершения операции «Полуночный молот» заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана полностью уничтожены, и с тех пор он неоднократно повторял это утверждение. Однако независимые оценки экспертов по ядерной проблематике и представителей разведывательного сообщества США резко контрастируют с бравурными заявлениями администрации Трампа, подчеркивает NPR.

Как утверждает CNN со ссылкой на многочисленные осведомленные источники, хотя на два ядерных объекта Ирана — завод по обогащению урана в Фордо и обогатительный комплекс в Натанзе — было сброшено более десятка бомб, это не привело к полному уничтожению центрифуг и высокообогащенного урана на этих объектах.

По словам источников, воздействие на все три объекта — Фордо, Натанз и Исфахан — было в основном ограничено наземными сооружениями, которые действительно были серьезно повреждены. Также не были уничтожены запасы обогащенного урана Тегерана, а его ядерная программа всего лишь была «отброшена» назад менее чем на шесть месяцев, пишет CNN.