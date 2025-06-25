СМИ: США не смогли уничтожить ядерную программу Ирана

Президент США Дональд Трамп после завершения операции «Полуночный молот» заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана полностью уничтожены, и с тех пор он неоднократно повторял это утверждение. Однако независимые оценки экспертов по ядерной проблематике и представителей разведывательного сообщества США резко контрастируют с бравурными заявлениями администрации Трампа, подчеркивает NPR.
Как утверждает CNN со ссылкой на многочисленные осведомленные источники, хотя на два ядерных объекта Ирана — завод по обогащению урана в Фордо и обогатительный комплекс в Натанзе — было сброшено более десятка бомб, это не привело к полному уничтожению центрифуг и высокообогащенного урана на этих объектах.
Израильская оценка последствий американских ударов также показала, что Фордо был нанесен меньший ущерб, чем ожидалось. Однако в Израиле считают, что сочетание атак США и Израиля на ядерные объекты Ирана отодвинуло иранскую ядерную программу на два года назад, хотя Тегеран сможет беспрепятственно ее восстановить, говорится в статье CNN.
В свою очередь NPR ссылается на Джеффри Льюиса, профессора Института международных исследований Миддлбери в Монтерее, который отслеживает ядерные объекты Ирана.
По мнению экспертов, Иран располагает не только 400 килограммами высоко обогащенного урана, но и тысячами центрифуг для его обогащения, которые были установлены вовсе не в Натанзе и Фордо. Тегеран сможет перевезти уран на такой скрытый объект, где относительно быстро обогатит его до 90% — уровня, необходимого для создания ядерного оружия.
Оценка ущерба, причиненного американскими авиаударами ядерной программе Ирана, была подготовлена Разведывательным управлением Министерства обороны США и основана на анализе боевого ущерба, проведенном Центральным командованием США.
Как передает Reuters, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети Х опровергла сообщение американских СМИ.
Эта предполагаемая «оценка» абсолютно неверна. Хотя эта оценка была под грифом «совершенно секретно», она все же просочилась в CNN. Утечка этой предполагаемой оценки является явной попыткой унизить президента Трампа и дискредитировать отважных пилотов истребителей, которые отлично выполнили миссию по уничтожению ядерной программы Ирана.
Специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что публикацию предварительной оценки разведки США можно приравнять к «госизмене» и те, кто допустил эту утечку, «должны быть привлечены к ответственности».
Он назвал оценку разведсообщества «предварительной, с низкой степенью достоверности» и предположил, что реальный ущерб «куда серьезнее».
Трамп, который сейчас принимает участие в саммите НАТО в Гааге, на материал CNN ответил постом в соцсети Truth Social: «Один из самых успешных военных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены!»
Он в очередной раз подчеркнул, что авиаудары США отбросили ядерную программу Ирана на десятилетия назад, подчеркнув, что разведданные были «неубедительными» и «предварительными». Глава Белого дома предположил, что Израиль вскоре представит более полную оценку со своими собственными выводами. При этом он пообещал вновь нанести удары по Ирану, если тот восстановит свои установки по обогащению урана.
Представитель Республиканской партии Майкл Маккол, почетный председатель Комитета палаты представителей по иностранным делам, не стал повторять патетические заявления Трампа о том, что иранская программа «уничтожена».
Я был проинформирован об этом плане в прошлом. Он никогда не был направлен на полное уничтожение ядерных объектов (Ирана), а скорее на нанесение им значительного ущерба.