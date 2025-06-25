Семь волгоградских полицейских получили медали от Президента

Семь сотрудников регионального МВД получили медали «За отличие в охране общественного порядка», а также были отмечены другие служащие, участвовавшие в громких операциях.
24 июня 2025 года в главном управлении МВД России по Волгоградской области прошло традиционное оперативное совещание. Перед началом мероприятия состоялось торжественное вручение государственных наград сотрудникам волгоградского гарнизона полиции — за высокие достижения в службе и проявленное мужество.
Президент РФ подписал указ о награждении ряда полицейских медалями «За отличие в охране общественного порядка». Награды были вручены семи сотрудникам, которые принимали непосредственное участие в обеспечении правопорядка на новых территориях, освобожденных в ходе специальной военной операции. Отмечены они были за профессиональные достижения и проявленный героизм в сложных условиях службы.
Помимо этого, руководителям и их заместителям были присвоены очередные специальные звания согласно приказам Министерства внутренних дел РФ.
Также в рамках совещания были объявлены ведомственные благодарности и поощрения. В частности, особой отметки удостоились сотрудники полиции — как оперативные работники, так и патрульно-постовая служба, — принимавшие непосредственное участие в раскрытии резонансного дела: установлении личности и задержании злоумышленника, совершившего серию насильственных преступлений в отношении молодых женщин в Волгограде и других регионах России.