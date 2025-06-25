Семь волгоградских полицейских получили медали от Президента

Также в рамках совещания были объявлены ведомственные благодарности и поощрения. В частности, особой отметки удостоились сотрудники полиции — как оперативные работники, так и патрульно-постовая служба, — принимавшие непосредственное участие в раскрытии резонансного дела: установлении личности и задержании злоумышленника, совершившего серию насильственных преступлений в отношении молодых женщин в Волгограде и других регионах России.