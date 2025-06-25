МИД Ирана не исключает пересмотра позиции по ДНЯО

В ночь на 13 июня израильские ВВС ударили по Ирану. Как заявили в Тель-Авиве, целью атак стало уничтожение инфраструктуры, связанной с иранской ядерной программой. В ответ на эти действия Иран начал ракетные обстрелы израильской территории. В ночь на 22 июня по Ирану ударили США. Дональд Трамп сообщал, что в результате были полностью уничтожены иранские ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане. В понедельник Иран нанес ответный удар по базе США в Катаре. Позже Дональд Трамп объявил о достижении перемирия между Израилем и Ираном, что также подтвердили обе стороны.