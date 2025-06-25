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МИД Ирана не исключает пересмотра позиции по ДНЯО

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи не исключил возможного пересмотра Тегераном своей позиции по Договору о нераспространении ядерного оружия. Об этом в среду сообщило иранское информагентство «Мехр».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Исламская Республика Иран может занять иную позицию по ядерной программе и по режиму ДНЯО», — приводит слова Аракчи «Интерфакс».

При этом глава иранского МИД отметил, что сегодня он не может сообщить о том, что именно изменится в позиции государства.

Аракчи пояснил, что пересмотр позиции Ирана по ДНЯО обусловлен тем, что, несмотря на строгое соблюдение договора и полную прозрачность в вопросах ядерной программы, Тегеран не смог защитить свои ядерные объекты от недавних авиаударов со стороны Израиля и США.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — ключевой международный документ, разработанный под эгидой ООН для ограничения роста числа ядерных держав. Он был принят в 1968 году Генассамблеей ООН. Сегодня к договору присоединились 190 государств, однако Израиль, Индия, Пакистан, Южный Судан и КНДР не стали его участниками. Иран присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия в 1970 году, поэтому он обязан воздерживаться от создания или получения ядерного оружия, развивать мирную ядерную программу под надзором МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Согласно документу, визиты международных инспекторов с целью контроля за безопасностью ядерных объектов и их соответствия мирной программе будут возможны исключительно с санкции Высшего совета нацбезопасности Исламской Республики.

В ночь на 13 июня израильские ВВС ударили по Ирану. Как заявили в Тель-Авиве, целью атак стало уничтожение инфраструктуры, связанной с иранской ядерной программой. В ответ на эти действия Иран начал ракетные обстрелы израильской территории. В ночь на 22 июня по Ирану ударили США. Дональд Трамп сообщал, что в результате были полностью уничтожены иранские ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане. В понедельник Иран нанес ответный удар по базе США в Катаре. Позже Дональд Трамп объявил о достижении перемирия между Израилем и Ираном, что также подтвердили обе стороны.

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