МИД Ирана не исключает пересмотра позиции по ДНЯО

«Исламская Республика Иран может занять иную позицию по ядерной программе и по режиму ДНЯО», — приводит слова Аракчи «Интерфакс».
При этом глава иранского МИД отметил, что сегодня он не может сообщить о том, что именно изменится в позиции государства.
Аракчи пояснил, что пересмотр позиции Ирана по ДНЯО обусловлен тем, что, несмотря на строгое соблюдение договора и полную прозрачность в вопросах ядерной программы, Тегеран не смог защитить свои ядерные объекты от недавних авиаударов со стороны Израиля и США.
Ранее сообщалось, что парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Согласно документу, визиты международных инспекторов с целью контроля за безопасностью ядерных объектов и их соответствия мирной программе будут возможны исключительно с санкции Высшего совета нацбезопасности Исламской Республики.
В ночь на 13 июня израильские ВВС ударили по Ирану. Как заявили в Тель-Авиве, целью атак стало уничтожение инфраструктуры, связанной с иранской ядерной программой. В ответ на эти действия Иран начал ракетные обстрелы израильской территории. В ночь на 22 июня по Ирану ударили США. Дональд Трамп сообщал, что в результате были полностью уничтожены иранские ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане. В понедельник Иран нанес ответный удар по базе США в Катаре. Позже Дональд Трамп объявил о достижении перемирия между Израилем и Ираном, что также подтвердили обе стороны.