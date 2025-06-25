НАТО смягчило формулировки в адрес России в коммюнике саммита в Гааге

В этом году в документе говорится, что союзники «подтверждают свои неизменные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине, безопасность которой способствует нашей безопасности, и с этой целью будут включать прямые взносы в оборону Украины и ее оборонную промышленность при расчете оборонных расходов союзников». В коммюнике 2023 и 2024 годов упоминались «полномасштабное вторжение России» и ее ответственность за происходящее.