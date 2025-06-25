НАТО смягчило формулировки в адрес России в коммюнике саммита в Гааге

НАТО в коммюнике по итогам саммита в Гааге использовало более мягкие формулировки в отношении России в связи с Украиной, чем в прошлые годы после начала военной операции. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на попавший в ее распоряжение текст.
В этом году в документе говорится, что союзники «подтверждают свои неизменные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине, безопасность которой способствует нашей безопасности, и с этой целью будут включать прямые взносы в оборону Украины и ее оборонную промышленность при расчете оборонных расходов союзников». В коммюнике 2023 и 2024 годов упоминались «полномасштабное вторжение России» и ее ответственность за происходящее.
При этом в коммюнике этого года отмечается, что союзники «объединены перед лицом серьезных угроз и вызовов безопасности, в частности долгосрочной угрозы, которую представляет Россия для евроатлантической безопасности».
Российские власти неоднократно указывали, что предоставление военной помощи Украине лишь затягивает окончание конфликта. Москва также категорически отрицает возможность начала войны против любой из стран НАТО. По мнению президента Владимира Путина, подобные предупреждения распространяются, чтобы «обосновать ошибочную политику на российском направлении». О том, что Россия не представляет угрозы для НАТО, говорил и президент США Дональд Трамп.
«Союзники обязуются ежегодно инвестировать 5% ВВП на основные оборонные потребности, а также расходы, связанные с обороной и безопасностью, к 2035 году для обеспечения наших индивидуальных и коллективных обязательств в соответствии со статьей 3 Вашингтонского договора», — говорится в коммюнике.
Как отмечает издание, объем коммюнике, которое будет принято по итогам нынешнего саммита, составит всего около 10% от объема коммюнике, принятого по итогам саммита стран НАТО в Вашингтоне годом ранее. Нынешний документ содержит чуть более 400 слов, тогда как версия прошлого года насчитывала более чем 5000 слов.
Telegraph пишет, что в таком виде коммюнике было представлено намеренно, чтобы привлечь внимание к теме увеличения расходов НАТО на оборону и таким образом угодить президенту США Дональду Трампу. Президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах саммита добивался поддержки Запада «для дальнейшего осуждения вторжения России». Однако Трамп отказался подписать документ в таком виде, руководствуясь соображениями, что это помешает его мирным переговорам с российским президентом Владимиром Путиным, уточняет газета.
Из коммюнике также следует, что в следующем году страны НАТО встретятся в Турции. «Мы выражаем нашу признательность за щедрое гостеприимство, оказанное нам Королевством Нидерландов. Мы с нетерпением ждем нашей следующей встречи в Турции в 2026 году, за которой последует встреча в Албании», — говорится в документе.
Двухдневный саммит НАТО начался 24 июня в Гааге. Его темами стали вопросы сдерживания и обороны. Генсек НАТО Марк Рютте в преддверии саммита предложил странам блока повысить расходы на оборону с нынешних 2 до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. Таким образом, государства — члены альянса планируют достичь целевого показателя 5% от ВВП на военные расходы к 2035 году.