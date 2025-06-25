Очередная «победа» правящей партии: За два года Молдова потеряла почти миллиард экспорта — это достижение, заслуживающее премии за евроинтеграцию

Андрей Спыну пишет об очередной победе: «[…] Потом Кремль ввёл эмбарго на наши товары — и мы начали бороться за экономическую независимость. Сегодня Молдова больше не зависит от российского рынка: мы экспортируем в десятки стран, а поставки в Россию продолжают снижаться».