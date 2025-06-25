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Очередная «победа» правящей партии: За два года Молдова потеряла почти миллиард экспорта — это достижение, заслуживающее премии за евроинтеграцию

Андрей Спыну пишет, что Молдова наконец-то наказала Россию — но зачем-то Молдова наказала и саму себя.

Источник: Комсомольская правда

Андрей Спыну пишет об очередной победе: «[…] Потом Кремль ввёл эмбарго на наши товары — и мы начали бороться за экономическую независимость. Сегодня Молдова больше не зависит от российского рынка: мы экспортируем в десятки стран, а поставки в Россию продолжают снижаться».

Это отрадно, непонятно только почему при снижении поставок в Россию снижаются молдавские экспортные поставки вообще везде. И в Россию, и не в Россию.

Если в 2022 году Молдова экспортировала товаров на 4,33 миллиарда долларов, то в 2024-м — уже всего на 3,55 миллиарда.

Потерять почти миллиард экспорта — это, конечно, достижение, заслуживающее премии за евроинтеграцию, но немного сомнительное. Вернее, сильно сомнительное.

Понятно, что Молдова наконец-то наказала Россию — но зачем Молдова наказала-то сама себя?

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