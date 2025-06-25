Андрей Спыну пишет об очередной победе: «[…] Потом Кремль ввёл эмбарго на наши товары — и мы начали бороться за экономическую независимость. Сегодня Молдова больше не зависит от российского рынка: мы экспортируем в десятки стран, а поставки в Россию продолжают снижаться».
Это отрадно, непонятно только почему при снижении поставок в Россию снижаются молдавские экспортные поставки вообще везде. И в Россию, и не в Россию.
Если в 2022 году Молдова экспортировала товаров на 4,33 миллиарда долларов, то в 2024-м — уже всего на 3,55 миллиарда.
Потерять почти миллиард экспорта — это, конечно, достижение, заслуживающее премии за евроинтеграцию, но немного сомнительное. Вернее, сильно сомнительное.
Понятно, что Молдова наконец-то наказала Россию — но зачем Молдова наказала-то сама себя?
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