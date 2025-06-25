Fars: в Иране казнили троих мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля

На фоне военного конфликта с Израилем Иран арестовал сотни людей по подозрению в шпионаже. CNN сообщает о настоящей «шпиономании» в Исламской Республике после успешной операции «Моссада» по контрабандному ввозу оружия в Иран в преддверии первых ударов. За 12 дней конфликта были арестованы не менее 700 человек, а недавно начались первые казни. Точное число приговоренных к смерти неизвестно, однако 25 июня власти казнили трех человек, признанных виновными в сотрудничестве с Израилем.