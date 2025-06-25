Глава региона Вячеслав Федорищев и Александр Перепелицын обсудили вопросы транспортной безопасности в регионе

Главными темами, которые обсуждались в ходе рабочей встречи, стали вопросы транспортной безопасности и соблюдение антитеррористической защищенности в аэропорту «Курумоч» и на железнодорожном вокзале Самары, а также иных объектах железнодорожной инфраструктуры, соблюдение транспортной безопасности на водных объектах региона, основным из которых является река Волга.