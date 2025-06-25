Рогозин прокомментировал свою угрозу отправить участников КВН на СВО

В сценке команды «Негоден» прозвучала шутка, когда один из космонавтов отказался от миссии из-за новых отношений. На возражение командира, что «космос на телку не меняют», последовала реплика о том, что эта фраза якобы взята из докторской диссертации Рогозина. Об этом пишут «Ведомости».