Рогозин прокомментировал свою угрозу отправить участников КВН на СВО

В сценке команды «Негоден» прозвучала шутка, когда один из космонавтов отказался от миссии из-за новых отношений. На возражение командира, что «космос на телку не меняют», последовала реплика о том, что эта фраза якобы взята из докторской диссертации Рогозина. Об этом пишут «Ведомости».
«Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора», — написал Рогозин в ответ на шутку. Бывший глава Роскосмоса добавил, что вместо унылого шоу он готов выдать ребятам «настоящие КВНы — ударные дроны “Князь Вандал Новгородский” и довезти их до передовой.
Позднее Рогозин опубликовал еще один пост, в котором сообщил, что участники команды КВН не обладают достаточным интеллектуальным уровнем для службы в армии.
«Эти два шутника из КВН нас никак не интересуют в силу их интеллектуальной незрелости. Для глупых шуток они, возможно, годятся, для защиты Родины — нет», — добавил Рогозин.
Дмитрий Рогозин занимает должность сенатора от Запорожской области с 23 сентября 2023 года. Из публикаций в его Telegram-канале можно сделать вывод, что большую часть времени политик проводит в зоне СВО.