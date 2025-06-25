ФСБ сообщила, что в Москве задержаны два агента молдавской разведки, они дали признательные показания, им грозит до восьми лет колонии. Оперативный сотрудник ФСБ России также заявил, что за подготовку заброски молдавских агентов в Россию и выполнение ими заданий отвечал офицер разведки Молдавии Адриан Попеску.
«Власти Молдовы официально перешли красную черту. Ранее я уже неоднократно указывала, что Молдова постепенно втягивается в инфраструктуру НАТО, фактически отбросив конституционный нейтралитет. Теперь — доказательства на поверхности», — сказала Аршинова.
Она напомнила, что ФСБ задержала двух агентов молдавской разведки, действовавших в Москве по заданию СИБ. Им, по ее словам, грозит до 8 лет колонии, а также установлено, что за операцией стояли высокопоставленные кураторы, включая одного из руководителей спецслужбы — Александра Сырбу, который лично вербовал и обеспечивал агентов поддельными документами.
«Это не провокация — это системная работа, выполненная по украинскому сценарию», — добавила депутат.
Политик подчеркнула, что шпионаж, фальшивые паспорта, попытки устранения оппозиции за рубежом — всё это давно знакомо по Киеву и его покровителям из коллективного Запада, и по-другому они не умеют.
«Ну что ж, теперь у этих горе-разведчиков будет прекрасная возможность “подтянуть” свой русский язык и ближе познакомиться с нашей природой — изучая спилы хвойных деревьев», — подытожила Аршинова.