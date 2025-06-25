В Госдуме прокомментировали задержание агентов из Молдавии в Москве

Она напомнила, что ФСБ задержала двух агентов молдавской разведки, действовавших в Москве по заданию СИБ. Им, по ее словам, грозит до 8 лет колонии, а также установлено, что за операцией стояли высокопоставленные кураторы, включая одного из руководителей спецслужбы — Александра Сырбу, который лично вербовал и обеспечивал агентов поддельными документами.