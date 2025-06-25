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Беларусь и Иран обсудили сотрудничество в военной сфере

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин встретился с министром обороны и поддержки Ирана Азизом Насирзаде, сообщили в белорусском МО в среду.

Источник: Sputnik.by

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, обсудили текущее состояние сотрудничества в военной сфере.

сказано в сообщении пресс-службы министерства

Виктор Хренин отметил, что встреча в Циндао на полях совещания глав оборонных ведомств стран ШОС говорит о том, что Минск и Москва готовы выстраивать взаимовыгодные отношения в двустороннем и многостороннем формате.

В нынешних условиях непростой военно-политической обстановки как никогда важно проявлять максимальную выдержку. По-прежнему считаем, что дипломатия является единственным способом сохранения тысяч жизней и столь хрупкого мира на Земле.

подчеркнул белорусский министр

После чего добавил, что Беларусь заинтересована и далее расширять сотрудничество с Ираном и готова к открытому диалогу по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

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