Беларусь и Иран обсудили сотрудничество в военной сфере

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, обсудили текущее состояние сотрудничества в военной сфере.
Виктор Хренин отметил, что встреча в Циндао на полях совещания глав оборонных ведомств стран ШОС говорит о том, что Минск и Москва готовы выстраивать взаимовыгодные отношения в двустороннем и многостороннем формате.
В нынешних условиях непростой военно-политической обстановки как никогда важно проявлять максимальную выдержку. По-прежнему считаем, что дипломатия является единственным способом сохранения тысяч жизней и столь хрупкого мира на Земле.
После чего добавил, что Беларусь заинтересована и далее расширять сотрудничество с Ираном и готова к открытому диалогу по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.