СМИ: Вэнс заявил о появлении «доктрины Трампа»

Как пишет Time, сначала США отрицали свою причастность к израильским ударам по Ирану. Потом президент Дональд Трамп поставил это себе в заслугу. Далее Белый дом заявил, что Трампу потребуется две недели, чтобы определиться с нанесением ударов по Ирану. Затем, два дня спустя, США разбомбили ядерные объекты Ирана, а еще через два дня объявили о прекращении огня. Позже в Вашингтоне заверили, что не стремятся к «смене режима» в Иране, но Трамп, со своей стороны, не исключил такой возможности.