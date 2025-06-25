СМИ: Вэнс заявил о появлении «доктрины Трампа»

Как пишет Time, сначала США отрицали свою причастность к израильским ударам по Ирану. Потом президент Дональд Трамп поставил это себе в заслугу. Далее Белый дом заявил, что Трампу потребуется две недели, чтобы определиться с нанесением ударов по Ирану. Затем, два дня спустя, США разбомбили ядерные объекты Ирана, а еще через два дня объявили о прекращении огня. Позже в Вашингтоне заверили, что не стремятся к «смене режима» в Иране, но Трамп, со своей стороны, не исключил такой возможности.
Начало разработки президентских доктрин в США (основных принципов, лежащих в основе внешней политики) приписывают бывшему президенту Джеймсу Монро. С тех пор многие американские лидеры излагали свои собственные доктрины, хотя редко так явно, как это сделал Вэнс для Трампа, отмечает Time. Вице-президент заверил, что доктрина Трампа «довольно проста».
Во-первых, четко формулировать интересы США, и в данном случае они заключаются в том, что Иран не может обладать ядерным оружием. Во-вторых, попытаться с помощью настойчивой дипломатии решить проблему. И в-третьих, когда не получается решить проблему дипломатическим путем, использоваться подавляющую военную мощь, а затем убраться восвояси, прежде чем конфликт перерастет в затяжной.
Однако некоторые наблюдатели еще раньше поняли эту доктрину, говорится в статье. Обозреватель Foreign Policy Мэтью Крениг в апреле изложил три основных принципа неустойчивой и непредсказуемой внешней политики Трампа:
- Америка превыше всего;
- не допустить ограбления Америки — от торговли до иммиграции в НАТО;
- эскалация с целью деэскалации.
«Как пишет Трамп в книге “Искусство заключения сделки”, его предпочтительная стратегия ведения переговоров заключается в том, чтобы выдвигать угрозы и экстремальные требования, чтобы вывести партнера по переговорам из равновесия и в конечном итоге заставить его сесть за стол переговоров для заключения сделки», — прозорливо написал Крениг о третьем принципе доктрины Трампа, который полностью применим к ирано-израильскому конфликту.
По словам Вэнса, впервые доктрина Трампа была «обкатана» на Иране, причем он подчеркнул, что она сработала «как нужно», пишет Politico. США, по словам вице-президента, не пытались сменить режим или нанести поражение Тегерану: «Мы уничтожаем их ядерную программу, и как только достигаем цели — уходим».
Однако окажется ли эта доктрина — безусловно, разрушительная для некоторых государств — в конечном счете успешной в изменении США и мира к лучшему, — вопрос, на который еще предстоит ответить, резюмирует Time.