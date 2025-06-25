Губернатор рассказал, почему пермские дети хотят быть инженерами, а не блогерами

— Представьте: спроектировать мост, который прослужит века, или здание, как наша Краевая музыкальная школа — уникальное и красивое. Разработать двигатель для самолёта или космического корабля. Создать материал, который превзойдет все существующие аналоги. Инженер видит результат своего труда — и это не абстрактные цифры, а конкретные вещи, которые делают жизнь людей удобнее и лучше. Разве это не вдохновляет?