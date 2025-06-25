Губернатор рассказал, почему пермские дети хотят быть инженерами, а не блогерами

Во время прямого эфира на радио «Комсомольской правды» губернатор ответил на вопрос, который волнует многих родителей и педагогов: как помочь детям выбрать профессию, которая будет не только востребованной, но и по-настоящему увлекательной?
— Раньше дети мечтали стать космонавтами или футболистами, а сегодня многие говорят о блогинге, — отметили ведущие. — Какие аргументы вы привели бы школьникам в пользу профессии инженера?
— Я считаю, что быть инженером — это очень интересно, — ответил губернатор. — Это дело для тех, кто любит фантазировать, изобретать, придумывать решения для сложных задач. В самых разных сферах, от машиностроения, двигателестроения и строительства до робототехники, биотехнологии и медицины.
Дмитрий Махонин подчеркнул, что главное преимущество этой профессии — возможность создавать что-то реальное и полезное для людей:
— Представьте: спроектировать мост, который прослужит века, или здание, как наша Краевая музыкальная школа — уникальное и красивое. Разработать двигатель для самолёта или космического корабля. Создать материал, который превзойдет все существующие аналоги. Инженер видит результат своего труда — и это не абстрактные цифры, а конкретные вещи, которые делают жизнь людей удобнее и лучше. Разве это не вдохновляет?
Губернатор также отметил, что инженерное дело — это не только творчество, но и стабильность, востребованность на рынке труда. В подтверждение своих слов он привел впечатляющий факт:
— В Пермском авиационном техникуме имени Швецова конкурс достигает 15−16 человек на место! Так кем же хотят быть наши дети — блогерами или инженерами? Ну, наверно, второе. Хотя творчество и креативная индустрия — это тоже не менее значимое для нас направление работ.