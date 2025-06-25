Культурный кластер Севастополя — Хуснуллин обозначил трудности стройки

«В рамках реализации проекта мы столкнулись со всем спектром трудностей: сначала пандемия и связанные с ней сложности мобилизации рабочих, затем из-за внешнеполитического давления на ведущие мировые архитектурные бюро, которые были привлечены для создания объектов, часть из них были вынуждены уйти, что потребовало адаптации решений. Изменились транспортно-логистические цепочки при поставке как строительных ресурсов, так и сложнейшего технологического оборудования. Особенно сложная ситуация с логистикой сложилась в Калининграде и Севастополе», — сказал Хуснуллин.
Несмотря на это, в Севастополе уже введены два из семи объектов кластера. Уже сейчас начала работу хореографическая академия, а осенью планируется ввод в эксплуатацию музейного комплекса.
«Здесь у нас постоянно мешают, конечно, обстрелы, попытки атаки различными средствами, беспилотным летательным аппаратами. Но, несмотря на это, стройка идет, и мы в следующем году планируем сдать этот объект. Готовность — 67%, все сложности преодолены, работа настроена. Это сложнейший технологический объект, который находится в красивейшем месте в городе мысе Хрустальном», — сказал Хуснуллин.
Вице-премьер назвал проект крупнейшей культурной стройкой за всю историю страны с общей площадью комплексов 618 тысяч квадратных метров. На данный момент выполнено более 70% объемов запланированных работ общей площадью 309 тысяч квадратных метров. На стройках работают более 8 тысяч человек, а в ближайшее время мобилизация рабочих перевалит за 10 тысяч человек.
Он напомнил, что культурно-образовательные кластеры строятся в четырех городах РФ — Севастополе, Владивостоке, Кемерово и Калининграде.
Ранее сообщалось, что строящийся на мысе Хрустальный в Севастополе музейный комплекс Российской галереи искусств будет пятиуровневым, общая площадь выставочных залов превысит три тысячи квадратных метров.. Здесь расположится картинная галерея, включающая галерею искусства России, галерею искусства глобального Юга и галерею собраний. Особое место в музее займет галерея героев Севастополя. В музее будут работать центр образования и творчества, центр исследований и реставрации и центр цифрового искусства.
Помимо галереи, в музейном комплексе будет работать центр реставрации художественных произведений, а также творческо-образовательный центр и мультимедийное арт-пространство. Одновременно здесь смогут находиться до 900 гостей. Это будет крупнейший художественный музей на юге России.
Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Архитектурную концепцию культурного кластера в Севастополе разрабатывало международное агентство Coop Himmelb (l)au австрийского архитектора Вольфа Прикса. Первым в эксплуатацию в августе 2024 года было введено здание Академии хореографии.