Культурный кластер Севастополя — Хуснуллин обозначил трудности стройки

«В рамках реализации проекта мы столкнулись со всем спектром трудностей: сначала пандемия и связанные с ней сложности мобилизации рабочих, затем из-за внешнеполитического давления на ведущие мировые архитектурные бюро, которые были привлечены для создания объектов, часть из них были вынуждены уйти, что потребовало адаптации решений. Изменились транспортно-логистические цепочки при поставке как строительных ресурсов, так и сложнейшего технологического оборудования. Особенно сложная ситуация с логистикой сложилась в Калининграде и Севастополе», — сказал Хуснуллин.