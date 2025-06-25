Волгоградский губернатор оценил работу комитета молодежной политики

Глава региона отметил, что молодые люди активно участвуют в общественной, волонтерской и в социально-экономической жизни региона.
— Это, безусловно, позитивные изменения, которые формируют целый ряд дополнительных задач современной молодежной политики — по созданию условий для того, чтобы процессы с участием молодежи были максимально созидательными, эффективными, полезными для общества и государства в целом, — отметил Андрей Бочаров.
С начала года начал действовать новый национальный проект «Молодежь и дети». В системном подходе очень много своих особенностей, которые органам власти необходимо учитывать.
— Работа с молодежью должна иметь межведомственный, по-настоящему партнерский характер и быть содержательной, — подчеркнул губернатор. — Поэтому государственная молодежная политика обязана учитывать запросы общества, молодежи, задачи развития, создавая условия для самореализации молодежи и эффективного применения ее творческого и профессионального потенциала в целях социально-экономического развития Волгоградской области, муниципальных образований и всей нашей страны.
В регионе насчитывается более 106 тысяч волонтеров, работу ведут 27 «Добро. Центров», 18 площадок школьного добровольчества, 12 — «серебряного», восемь центров социальных волонтеров.
По результатам стратегической сессии на основе предложений будут разработаны новые инструменты по реализации молодежной политики на территории Волгоградской области.
В регионе проживает более 612,5 тысяч людей в возрасте до 35 лет.