Волгоградский губернатор оценил работу комитета молодежной политики

— Это, безусловно, позитивные изменения, которые формируют целый ряд дополнительных задач современной молодежной политики — по созданию условий для того, чтобы процессы с участием молодежи были максимально созидательными, эффективными, полезными для общества и государства в целом, — отметил Андрей Бочаров.