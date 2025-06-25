Трамп заявил, что ситуация на Украине вышла из-под контроля

На данный момент российская и украинская делегации провели уже две встречи по урегулированию конфликта. Обе прошли в Стамбуле: первая — 16 мая, вторая — 2 июня. На последней каждая из сторон представила свою версию меморандума с предложениями о прекращении огня. Практическим итогом обеих встреч стали обмены военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, а также телами погибших бойцов. В июне, в частности, Россия передала Украине тела свыше 6 тыс. погибших военных. 19 июня прошел и очередной обмен пленными, но численность возвращенных Москве и Киеву не раскрывалась.