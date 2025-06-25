Вениамин Кондратьев подал документы на участие в выборах губернатора Кубани

О намерении участвовать в выборах Вениамин Кондратьев заявил президенту России Владимиру Путину в марте 2025 года во время рабочей встречи в Москве. Глава государства поддержал решение, отметив масштабную работу, проделанную в регионе за последние десять лет. Путин призвал губернатора активнее контактировать с жителями для формирования приоритетов на следующий период.