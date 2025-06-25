Вениамин Кондратьев подал документы на участие в выборах губернатора Кубани

«Сохранить экономическое развитие региона — это главная задача сегодня. Ее решение дает возможность улучшить все сферы деятельности, повысить качество жизни», — заявил господин Кондратьев. Глава Кубани подчеркнул намерение продолжать строительство социальных объектов, школ, детских садов, благоустройство парков и скверов, прокладку дорог.
Губернатор Краснодарского края отметил успехи края в агропромышленном секторе. По его словам, регион сейчас — это мощный агропромышленный комплекс, представляющий из себя гарант продовольственной безопасности. Господин Кондратьев также упомянул достижения в развитии промышленности и санаторно-курортного комплекса.
О намерении участвовать в выборах Вениамин Кондратьев заявил президенту России Владимиру Путину в марте 2025 года во время рабочей встречи в Москве. Глава государства поддержал решение, отметив масштабную работу, проделанную в регионе за последние десять лет. Путин призвал губернатора активнее контактировать с жителями для формирования приоритетов на следующий период.
Одновременно с губернаторскими выборами в Краснодарском крае пройдет более 70 избирательных кампаний — жители выберут депутатов представительных органов и глав сельских поселений.