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Вениамин Кондратьев подал документы на участие в выборах губернатора Кубани

Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подал документы для участия в выборах главы региона, которые пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года. Избирательная комиссия Кубани установила трехдневный период голосования для повышения доступности и удобства избирателей, сообщает пресс-служба администрации края.

Источник: Коммерсантъ

«Сохранить экономическое развитие региона — это главная задача сегодня. Ее решение дает возможность улучшить все сферы деятельности, повысить качество жизни», — заявил господин Кондратьев. Глава Кубани подчеркнул намерение продолжать строительство социальных объектов, школ, детских садов, благоустройство парков и скверов, прокладку дорог.

Губернатор Краснодарского края отметил успехи края в агропромышленном секторе. По его словам, регион сейчас — это мощный агропромышленный комплекс, представляющий из себя гарант продовольственной безопасности. Господин Кондратьев также упомянул достижения в развитии промышленности и санаторно-курортного комплекса.

О намерении участвовать в выборах Вениамин Кондратьев заявил президенту России Владимиру Путину в марте 2025 года во время рабочей встречи в Москве. Глава государства поддержал решение, отметив масштабную работу, проделанную в регионе за последние десять лет. Путин призвал губернатора активнее контактировать с жителями для формирования приоритетов на следующий период.

Одновременно с губернаторскими выборами в Краснодарском крае пройдет более 70 избирательных кампаний — жители выберут депутатов представительных органов и глав сельских поселений.

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