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Макрон: Европа должна думать, как вести диалог с Россией

ГААГА, 25 июня. /ТАСС/. Страны Европы должны уже сейчас думать о том, каким будет диалог с Россией об ограничении вооружений и восстановлении доверия. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон журналистам после саммита НАТО в Гааге.

Источник: AP 2024

«Нам нужно переосмыслить [архитектуру безопасности] на территориях от Черного моря до Арктики, определить, в какой мере мы готовы себя защищать и на каких условиях вести диалог с Россией об ограничении вооружений и восстановлении доверия. Думать об этом надо уже сейчас», — сказал французский лидер.

По его словам, это поможет европейцам успешно вести расширенные переговоры о глобальной архитектуре безопасности.

Он подчеркнул, что «сегодня ЕС должен перевооружаться», существует дисбаланс в вопросах вооружений между Европой и Россией. Страны Европы, полагает Макрон, должны быть способны отвечать на якобы существующую российскую угрозу.

Саммит НАТО 2025 года прошел в Гааге. Итоговое заявление стало рекордно коротким, в него, в частности, не вошел пункт о неизбежном пути Украины в альянс.

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