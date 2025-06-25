Макрон: Европа должна думать, как вести диалог с Россией

«Нам нужно переосмыслить [архитектуру безопасности] на территориях от Черного моря до Арктики, определить, в какой мере мы готовы себя защищать и на каких условиях вести диалог с Россией об ограничении вооружений и восстановлении доверия. Думать об этом надо уже сейчас», — сказал французский лидер.
По его словам, это поможет европейцам успешно вести расширенные переговоры о глобальной архитектуре безопасности.
Он подчеркнул, что «сегодня ЕС должен перевооружаться», существует дисбаланс в вопросах вооружений между Европой и Россией. Страны Европы, полагает Макрон, должны быть способны отвечать на якобы существующую российскую угрозу.
Саммит НАТО 2025 года прошел в Гааге. Итоговое заявление стало рекордно коротким, в него, в частности, не вошел пункт о неизбежном пути Украины в альянс.