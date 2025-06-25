Трамп сообщил, что удары США по Ирану сравнимы с бомбардировкой Хиросимы

«Любая оценка, которая говорит вам что-то иное, является спекуляцией с другими мотивами, и мы это знаем. Потому что, когда вы на самом деле смотрите на отчет — кстати, это был совершенно секретный отчет — он был предварительным, его достоверность была низкой», — сказал он.