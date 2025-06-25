Мерц заявил, что конфликт на Украине не решить военным путем

«Не будет военного решения этого конфликта», — сказал он на пресс-конференции в Гааге. «Мы должны повысить экономическое давление на Москву», — считает Мерц.
Он напомнил, что ЕС в четверг намеревается принять 18-й пакет санкций. «Но только этого не хватит, мы нуждаемся в более активном участии США в таких санкциях», — заявил канцлер. Мерц сообщил, что на полях саммита НАТО лично еще раз поговорил с президентом США Дональдом Трампом и передал ему, что ЕС хотел бы введения новых ограничений против России и со стороны американцев.
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