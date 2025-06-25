Мерц заявил, что конфликт на Украине не решить военным путем

Он напомнил, что ЕС в четверг намеревается принять 18-й пакет санкций. «Но только этого не хватит, мы нуждаемся в более активном участии США в таких санкциях», — заявил канцлер. Мерц сообщил, что на полях саммита НАТО лично еще раз поговорил с президентом США Дональдом Трампом и передал ему, что ЕС хотел бы введения новых ограничений против России и со стороны американцев.