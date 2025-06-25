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Мерц заявил, что конфликт на Украине не решить военным путем

ГААГА, 25 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине не решить военным путем, и утверждал, что следует усилить санкционное давление на Россию.

Источник: Reuters

«Не будет военного решения этого конфликта», — сказал он на пресс-конференции в Гааге. «Мы должны повысить экономическое давление на Москву», — считает Мерц.

Он напомнил, что ЕС в четверг намеревается принять 18-й пакет санкций. «Но только этого не хватит, мы нуждаемся в более активном участии США в таких санкциях», — заявил канцлер. Мерц сообщил, что на полях саммита НАТО лично еще раз поговорил с президентом США Дональдом Трампом и передал ему, что ЕС хотел бы введения новых ограничений против России и со стороны американцев.

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