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Рютте полагает, что Украина на пути в НАТО

ГААГА, 25 июня. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте полагает, что Украина находится «на пути в НАТО» несмотря на то, что в итоговом документе саммита НАТО нет никаких упоминаний о перспективах приема Киева в альянс. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

Источник: Reuters

«Украина уверенно стоит на пути в НАТО», — сказал Рютте, подчеркнув, что альянс пообещал продолжать военную помощь Киеву.

В итоговом заявлении саммита речь идет только о военных поставках без каких-либо упоминаний о возможностях членства или о «необратимом пути в НАТО», как было заявлено в итоговом документе прошлого саммита в Вашингтоне в 2024 году.

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