Рютте полагает, что Украина на пути в НАТО

ГААГА, 25 июня. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте полагает, что Украина находится «на пути в НАТО» несмотря на то, что в итоговом документе саммита НАТО нет никаких упоминаний о перспективах приема Киева в альянс. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.