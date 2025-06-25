Рютте полагает, что Украина на пути в НАТО

«Украина уверенно стоит на пути в НАТО», — сказал Рютте, подчеркнув, что альянс пообещал продолжать военную помощь Киеву.
В итоговом заявлении саммита речь идет только о военных поставках без каких-либо упоминаний о возможностях членства или о «необратимом пути в НАТО», как было заявлено в итоговом документе прошлого саммита в Вашингтоне в 2024 году.
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