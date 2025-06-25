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Ушаков: на форуме в Минске Путин оценит роль ЕАЭС

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме оценит роль ЕАЭС в многополярной системе международных отношений, сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков в среду.

Источник: Sputnik.by

По его словам, в работе форума будут участвовать главы государств ЕАЭС. Тема пленарного заседания — «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы». В качестве модератора на сессии выступит глава Мининформа Беларуси Марат Марков.

Юрий Ушаков рассказал, что согласно сценарию, модератор представит свою оценку деловому сотрудничеству в формате ЕАЭС и отдельно остановится на международных контактах. После чего он будет задавать вопросы лидерам стран.

Что касается Путина, то вопрос будет такого рода: Путина будут просить дать оценку роли ЕврАзЭС в формировании новой многополярной архитектуры международных отношений. И Марков попросит нашего президента высказаться по перспективам сотрудничества объединения с глобальными и региональными финансовыми институтами.

уточнил помощник президента РФ

Он также напомнил, что на следующий день, 27 июня, состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором примут участие президенты Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана.