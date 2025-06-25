Ушаков: на форуме в Минске Путин оценит роль ЕАЭС

По его словам, в работе форума будут участвовать главы государств ЕАЭС. Тема пленарного заседания — «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы». В качестве модератора на сессии выступит глава Мининформа Беларуси Марат Марков.
Юрий Ушаков рассказал, что согласно сценарию, модератор представит свою оценку деловому сотрудничеству в формате ЕАЭС и отдельно остановится на международных контактах. После чего он будет задавать вопросы лидерам стран.
Что касается Путина, то вопрос будет такого рода: Путина будут просить дать оценку роли ЕврАзЭС в формировании новой многополярной архитектуры международных отношений. И Марков попросит нашего президента высказаться по перспективам сотрудничества объединения с глобальными и региональными финансовыми институтами.
Он также напомнил, что на следующий день, 27 июня, состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором примут участие президенты Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана.