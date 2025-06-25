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Узбекистан остановит деградацию и восстановит плодородие более 2 тыс. га земель

ТАШКЕНТ, 25 июня — Sputnik. В Узбекистане в 2025 году рекультивируют более 2 тыс. га земель и усилят контроль за состоянием рек. Такие данные озвучили на форуме MINEX Central Asia 2025, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik.uz

Речь идет о землях, пострадавших в результате геологоразведочных и горнодобывающих работ. Особое внимание уделят территориям вдоль водоемов, включая реку Чирчик и другие ключевые водные артерии страны.

В рамках экологической программы также планируют:

  • регистрацию и охрану прибрежных территорий, включая создание 725 переговорных зон и охранных поясов;
  • высадку более 440 тыс. декоративных деревьев вдоль водоохранных зон;
  • расчистку и укрепление русел рек, восстановление нарушенных участков;
  • внедрение системы постоянной отчетности и мониторинга хода работ;
  • запуск системы автоматизированного контроля качества воды в трансграничных реках, включая Сырдарью и Амударью, в сотрудничестве с международными партнерами.

Представитель министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз Вячеслав Шисян на полях форума рассказал, что страна намерена перейти от модели «добыли — вывезли» к подходу «добыли — восстановили — поделились ценностью».

Наша задача — не просто использовать ресурсы, а оставить после себя благоприятную среду и восстановленную землю. Только так мы обеспечим гармонию между промышленным ростом и экологическим благополучием.

подчеркнул он