Узбекистан остановит деградацию и восстановит плодородие более 2 тыс. га земель

Речь идет о землях, пострадавших в результате геологоразведочных и горнодобывающих работ. Особое внимание уделят территориям вдоль водоемов, включая реку Чирчик и другие ключевые водные артерии страны.
В рамках экологической программы также планируют:
- регистрацию и охрану прибрежных территорий, включая создание 725 переговорных зон и охранных поясов;
- высадку более 440 тыс. декоративных деревьев вдоль водоохранных зон;
- расчистку и укрепление русел рек, восстановление нарушенных участков;
- внедрение системы постоянной отчетности и мониторинга хода работ;
- запуск системы автоматизированного контроля качества воды в трансграничных реках, включая Сырдарью и Амударью, в сотрудничестве с международными партнерами.
Представитель министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз Вячеслав Шисян на полях форума рассказал, что страна намерена перейти от модели «добыли — вывезли» к подходу «добыли — восстановили — поделились ценностью».
Наша задача — не просто использовать ресурсы, а оставить после себя благоприятную среду и восстановленную землю. Только так мы обеспечим гармонию между промышленным ростом и экологическим благополучием.