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Каллас сделала странное заявление на саммите НАТО в Гааге

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Канада может присоединиться к Евросоюзу, поскольку граничит с континентом по Арктике, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на полях саммита НАТО.

Источник: AP 2024

«Мне уже задавали вопрос о том, что Канада хочет вступить в ЕС. И вы, конечно, знаете, что у нас есть друзья по всему миру, что хорошо, но я ответила, что есть небольшая проблема — они географически находятся не в Европе. Но на это у них был простой ответ — Арктика! Мы граничим с нами по Арктике. Так что кто знает?» — ответила она журналисту.

В мае премьер-министр Канады Марк Карни выразил надежду на то, что страна сможет присоединиться к стратегии Европы по перевооружению уже к 1 июля.

Глава канадского МИД Мелани Жоли 4 апреля указала на желание государства участвовать в инициативе Еврокомиссии по перевооружению Европы.

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