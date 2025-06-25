Каллас сделала странное заявление на саммите НАТО в Гааге

«Мне уже задавали вопрос о том, что Канада хочет вступить в ЕС. И вы, конечно, знаете, что у нас есть друзья по всему миру, что хорошо, но я ответила, что есть небольшая проблема — они географически находятся не в Европе. Но на это у них был простой ответ — Арктика! Мы граничим с нами по Арктике. Так что кто знает?» — ответила она журналисту.