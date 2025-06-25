В преддверии выборов парламент одобрит повышение пособий для «чернобыльцев»

Ежемесячные государственные пособия, увеличенные на 250 леев, будут начисляться инвалидам из числа военнослужащих, сотрудников служб информации и безопасности, лиц командного состава, войск органов внутренних дел и системы пенитенциарной администрации, получившим травмы, контузию или увечье непосредственно при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
Увеличенные пособия также принесут пользу людям, которые заболели актиническим заболеванием или были лишены инвалидности в результате ядерного опыта, повреждений ионизированной радиацией и их последствий для гражданских или военных атомных целей при выполнении военной или специальной службы, а также незрелым людям, которые приехали в 1986 году из зоны отчуждения и получили гражданство Республики Молдова.
Также увеличенные пособия будут выплачиваться лицам, заболевшим или получившим инвалидность в результате ядерных испытаний и других инцидентов с ионизирующим излучением, во время прохождения военной или специальной службы. Помимо этого в список включены нетрудоспособные лица, прибывшие в 1986 году из зоны отчуждения и имеющие гражданство Республики Молдова.
Согласно информации Национальной кассы социального страхования, получать увеличенные пособия будут около 1513 человек по всей Молдове.