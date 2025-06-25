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В преддверии выборов парламент одобрит повышение пособий для «чернобыльцев»

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Проживающие в Молдове ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции с тяжелой, выраженной и средней степенью инвалидности будут получать, начиная с августа, увеличенные ежемесячные государственные пособия. Об этом свидетельствуют поправки к закону о дополнительной социальной защите некоторых категорий населения, которые были одобрены на заседании парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье.

Источник: Sputnik.md

Ежемесячные государственные пособия, увеличенные на 250 леев, будут начисляться инвалидам из числа военнослужащих, сотрудников служб информации и безопасности, лиц командного состава, войск органов внутренних дел и системы пенитенциарной администрации, получившим травмы, контузию или увечье непосредственно при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

говорится в заявлении правительства

Увеличенные пособия также принесут пользу людям, которые заболели актиническим заболеванием или были лишены инвалидности в результате ядерного опыта, повреждений ионизированной радиацией и их последствий для гражданских или военных атомных целей при выполнении военной или специальной службы, а также незрелым людям, которые приехали в 1986 году из зоны отчуждения и получили гражданство Республики Молдова.

Также увеличенные пособия будут выплачиваться лицам, заболевшим или получившим инвалидность в результате ядерных испытаний и других инцидентов с ионизирующим излучением, во время прохождения военной или специальной службы. Помимо этого в список включены нетрудоспособные лица, прибывшие в 1986 году из зоны отчуждения и имеющие гражданство Республики Молдова.

Согласно информации Национальной кассы социального страхования, получать увеличенные пособия будут около 1513 человек по всей Молдове.