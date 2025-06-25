В преддверии выборов парламент одобрит повышение пособий для «чернобыльцев»

Увеличенные пособия также принесут пользу людям, которые заболели актиническим заболеванием или были лишены инвалидности в результате ядерного опыта, повреждений ионизированной радиацией и их последствий для гражданских или военных атомных целей при выполнении военной или специальной службы, а также незрелым людям, которые приехали в 1986 году из зоны отчуждения и получили гражданство Республики Молдова.