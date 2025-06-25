Как проходила операция «Полуночный молот»
По информации, представленной Пентагоном, семь бомбардировщиков B-2 Spirit сбросили 14 противобункерных бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. MOP способны пробивать до взрыва около 18 м бетона или 61 м грунта, это было первое боевое применение данного оружия в истории.
Целями стали три объекта иранской ядерной программы, расположенные в Фордо, Натанзе и Исфахане. Также при ударе по ядерному объекту в Исфахане были задействованы около 30 крылатых ракет Tomahawk, запущены с подводной лодки США. Всего использовалось около 75 высокоточных боеприпасов.
Были организованы и отвлекающие маневры: ложное движение самолетов в сторону острова Гуам и демонстративное перемещение сил в Тихом океане.
Оценки ущерба на ядерных объектах: хронология заявлений
Президент США Дональд Трамп в обращении к американцам объявил, что главные иранские объекты по обогащению урана полностью уничтожены.
Трамп и министр обороны Пит Хегсет назвали операцию «беспрецедентной победой»: «Эти цели полностью и окончательно уничтожены!», — сказалТрамп. «Наши бомбы попали точно в цель и работали безупречно. Те места сейчас находятся под тоннами обломков», — добавил Хегсет. По словам Хегсета, операция «Полуночный молот» обеспечила «мощное и очевидное» уничтожение ядерного потенциала Ирана.
Вскоре после первых заявленийТрампа, заместитель директора Иранского радио и телевидения Хасан Абедини сообщил персидской службе Би-би-си, что Иран заранее эвакуировал три ядерных объекта, удары по которым нанесли США. Иран переместил все свои «обогащенные ядерные материалы» в безопасное место, заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи. Угрозы радиационного заражения нет, заявляли в Тегеране.
Система мониторинга пожаров NASA за полчаса до заявления Трампа об ударах по Ирану фиксировала значительный выброс тепла в Фордо. Власти Саудовской Аравии не обнаружили радиоактивного воздействия на окружающую среду ввиду атаки.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) также отчиталось об отсутствии повышения уровня радиации за пределами иранских ядерных объектов.
Аналитики спутниковой компании Maxar сообщили изданию The Washington Post (WP), что на фотографиях от 19 июня сделанных на подъезде к подземному военному комплексу в Фордо было замечено 16 грузовиков и бульдозеров. В Maxar отметили «необычную активность грузовиков и транспортных средств» рядом со входом на ядерный объект.
Телеканал CNN опубликовал снимки со спутника, где видны шесть воронок после ударов по Фордо. Журналисты Al Jazeera указали на три воронки.
Президент Израиля Ицхак Герцог посчитал, что атаки США и Израиля нанесли «серьезный удар иранской ядерной программе, но не уничтожили ее».
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что объекты в Исфахане и Натанзе, которые до этого подвергались израильским атакам, получили «значительный дополнительный ущерб» от ударов США. Масштаб урона подземному заводу по обогащению урана в Фордо Гросси назвать не смог.
Газета The New York Times со ссылкой на израильских чиновников написала, что Иран вывез оборудование с ядерного объекта в Фордо до ударов США. Иран мог эвакуировать около 400 кг урана, обогащенного до 60%, пишет NYT.
Bloomberg, со ссылкой на экспертную оценку свежих спутниковых снимков ядерных объектов Ирана, сообщил, что США избегали ударов по ядерным реакторам. В Исфахане, якобы, уцелели здания, в которых могут быть расположены три исследовательских ядерных реактора.
24 июня МАГАТЭ обнаружило два отверстия от ударов США над подземными залами, которые использовались для обогащения и хранения урана в иранском Натанзе. Сообщалось, что это могло вызвать локальное загрязнение и химическую опасность.
Что говорится в утечке отчета разведки США по Ирану
CNN и NYT опубликовали материалы, основанные на информации от источников в спецслужбах США. По их данным ущерб для иранских ядерных объектов был в основном ограничен наземными сооружениями. В разведывательным управлении Пентагона считают, что запасы обогащенного урана могли быть перемещены с атакованных объектов до ударов, а центрифуги «в основном не повреждены». Из этого следует, что США не смогли уничтожить основные компоненты иранской ядерной программы, а лишь «отбросили ее на несколько месяцев».
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала информацию CNN и NYT неверной, а саму утечку отчета спецслужб посчитала «попыткой унизить президента Трампа». По словам Левитт документ был засекречен, но «все равно передан СМИ анонимным неудачником низкого ранга в разведывательном сообществе», пишет РБК.
Все знают, что происходит, когда 14 бомб по 30 тыс. фунтов каждая точно сбрасываются на цели: полное уничтожение.
Президент США обвинил CNN и The New York Times в попытке дискредитировать удары США по Ирану.
Фейковые новости CNN вместе с проваливающейся The New York Times объединились в попытке умалить один из самых успешных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены!
Специальный посланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Fox News привел подробности американского удара по Ирану. По словам Уиткоффа все три ключевых компонента иранской ядерной программы полностью уничтожены. Он назвал утечки информации разведки в СМИ «государственной изменой».
Данные спецслужб Израиля по оценке повреждений в Иране разошлись с оценкой американской разведки, пишет Axios. В Натанзе надземный объект был полностью разрушен и есть признаки разрушения подземной инфраструктуры. Завод в Исфахане уничтожен. Ядерный объект в Фордо получил ущерб, но точных данных по подземной части нет, указывает РБК.
Перед началом саммита НАТО в Гааге Трамп назвал опубликованные разведданные «очень неубедительными» и заявил, что ядерная программа Тегерана отброшена на десятилетия назад в результате ударов США.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уточнил The Guardian, что Тегеран мог вывезти значительную часть обогащенного в Иране урана из ядерных центров и она, вероятно, уцелела.