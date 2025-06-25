В каком состоянии ядерные объекты Ирана после ударов США: что говорят политики, спецслужбы и эксперты

CNN и NYT опубликовали материалы, основанные на информации от источников в спецслужбах США. По их данным ущерб для иранских ядерных объектов был в основном ограничен наземными сооружениями. В разведывательным управлении Пентагона считают, что запасы обогащенного урана могли быть перемещены с атакованных объектов до ударов, а центрифуги «в основном не повреждены». Из этого следует, что США не смогли уничтожить основные компоненты иранской ядерной программы, а лишь «отбросили ее на несколько месяцев».