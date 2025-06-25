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На саммите ЕАЭС подпишут десять документов

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Порядка 10 документов планируется подписать на саммите ЕАЭС в Минске, в том числе соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ, а также временное торговое соглашение с Монголией, сообщил в среду помощник президента России Юрий Ушаков.

Источник: © РИА Новости

Саммит Евразийского экономического союза пройдет в четверг и пятницу в Минске. В расширенном составе в заседании примут участие главы государств-наблюдателей, в частности президенты Кубы и Узбекистана.

«Готовится к принятию 10 документов, в частности, предстоит утвердить основные направления сотрудничество в области спорта», — сказал Ушаков.

Также, по его словам, будут подписаны «соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами, а также временное торговое соглашение с Монголией».

«Отдельное внимание будет уделено вопросам маркировки товаров, либерализации единого рынка услуг, расширению евразийских транспортных коридоров, а также координации основных направлений международной деятельности», — добавил помощник президента РФ.

Ранее в среду министр экономического развития России Максим Решетников говорил, что в ближайшие дни будут подписаны соглашения о зонах свободной торговли с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами.