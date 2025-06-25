На саммите ЕАЭС подпишут десять документов

Саммит Евразийского экономического союза пройдет в четверг и пятницу в Минске. В расширенном составе в заседании примут участие главы государств-наблюдателей, в частности президенты Кубы и Узбекистана.
«Готовится к принятию 10 документов, в частности, предстоит утвердить основные направления сотрудничество в области спорта», — сказал Ушаков.
Также, по его словам, будут подписаны «соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами, а также временное торговое соглашение с Монголией».
«Отдельное внимание будет уделено вопросам маркировки товаров, либерализации единого рынка услуг, расширению евразийских транспортных коридоров, а также координации основных направлений международной деятельности», — добавил помощник президента РФ.
Ранее в среду министр экономического развития России Максим Решетников говорил, что в ближайшие дни будут подписаны соглашения о зонах свободной торговли с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами.