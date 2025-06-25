На саммите ЕАЭС подпишут десять документов

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Порядка 10 документов планируется подписать на саммите ЕАЭС в Минске, в том числе соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ, а также временное торговое соглашение с Монголией, сообщил в среду помощник президента России Юрий Ушаков.