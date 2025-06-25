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Путин предложит провести заседание ЕАЭС в Петербурге в конце декабря

Ушаков: Путин предложит провести заседание ЕАЭС в Петербурге в конце декабря.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Россия на полях саммита ЕАЭС в Минске предложит провести заседание высшего Евразийского экономического совета в Петербурге в конце декабря, сообщил журналистам в среду на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Также могу заранее сказать, что наш президент (Владимир Путин — ред.) предложит по традиции в конце декабря встретиться в Санкт-Петербурге на неформальной дружеской предновогодней встрече с участием всех лидеров стран СНГ. В ходе этой встречи лидеров стран СНГ нередко проводится и заседание Высшего Евразийского экономического совета», — сказал Ушаков.