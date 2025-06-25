Путин предложит провести заседание ЕАЭС в Петербурге в конце декабря

«Также могу заранее сказать, что наш президент (Владимир Путин — ред.) предложит по традиции в конце декабря встретиться в Санкт-Петербурге на неформальной дружеской предновогодней встрече с участием всех лидеров стран СНГ. В ходе этой встречи лидеров стран СНГ нередко проводится и заседание Высшего Евразийского экономического совета», — сказал Ушаков.