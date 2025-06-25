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Защита Гуцул готовит иск в ЕСПЧ

КИШИНЕВ, 25 июн — РИА Новости. Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул работает над подготовкой иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу незаконного ареста, заявил РИА Новости адвокат Сергей Морару.

Источник: Sputnik / Молдова

Апелляционная палата Кишинева ранее в среду оставила в силе решение районного суда молдавской столицы о продлении домашнего ареста главе Гагаузии.

«Мы сейчас работаем над иском, это не простая процедура, нужно пройти все суды в стране. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Морару, отвечая на вопрос о возможности обращения в ЕСПЧ.

Адвокат подчеркнул сложность процедуры обращения в европейскую инстанцию, которая требует исчерпания всех внутригосударственных средств правовой защиты. Морару не уточнил сроки подачи иска.

Сторонники Гуцул в среду собрались в ее поддержку у здания апелляционной палата Кишинева. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии «Шор», в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

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