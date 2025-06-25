Путин может провести встречи с Лукашенко и Мирзиеевым на саммите в Минске

«В частности, и с хозяином он, конечно, подробно поговорит, для этого будут возможности. Не исключено, что отдельно переговорит и с президентом Узбекистана Мирзиеевым. Когда люди собираются, то всегда могут отойти в сторонку, провести отдельные беседы, как говорится, “на ногах”. Я уверен, что это произойдет и в Минске в этот раз», — рассказал Ушаков журналистам.