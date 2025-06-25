Путин может провести встречи с Лукашенко и Мирзиеевым на саммите в Минске

Президент РФ наряду с другими лидерами Евразийского экономического союза примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета, которые состоятся
Помощник президента РФ отметил, что отдельных двусторонних переговоров Путина с лидерами ЕАЭС на полях саммита в Минске не предусмотрено, но могут состояться неформальные встречи с отдельными лидерами.
«В частности, и с хозяином он, конечно, подробно поговорит, для этого будут возможности. Не исключено, что отдельно переговорит и с президентом Узбекистана Мирзиеевым. Когда люди собираются, то всегда могут отойти в сторонку, провести отдельные беседы, как говорится, “на ногах”. Я уверен, что это произойдет и в Минске в этот раз», — рассказал Ушаков журналистам.